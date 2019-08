Además de apagar incendios, qué cosas hacen los Bomberos

México.- Este 22 de agosto México celebra el Día del Bombero. Ser Bombero es un trabajo que muchos admiran pero pocos se atreven a hacerlo.

Los Bomberos también conocidos como traga humo, realizan más actividades además de controlar y apagar cualquier tipo de incendio.

Los Bomberos atienden explosiones, fugas de gas, volcaduras, apoya en inundaciones, retira árboles caídos; también retira enjambres de abejas, entre otros.

Asimismo es importante conocer que parte de su objetivo es proteger a los ciudadanos.

Ser bombero no es un oficio sino una vocación

Este jueves EL DEBATE publicó el testimonio de Mercedes, una joven madre que durante sus últimos siete años ha dedicado su tiempo y su esfuerzo en servir a la ciudadanía a través del voluntariado en el Cuerpo de Bomberos de Los Mochis.

Su pasión por ayudar al prójimo la impulsó a incorporarse a las filas de la benemérita institución, que aunque consciente estaba de que no sería fácil, puso a prueba su tenacidad y ahora representa una parte importante de la corporación.

Pensando también en el riesgo que su labor representa y los sacrificios que tiene que hacer, pues al estar dentro de Bomberos ha dejado de asistir a festivales de sus hijos, reuniones de sus escuelas, entre otros importantes momentos para la luz de su vida.

“Mis hijos, siempre que salgo de casa, me preguntan si voy a regresar; entonces, claro que es algo bien difícil, muchas veces no he podido estar con ellos en sus cumpleaños o sus entrenamientos, pero gracias a Dios mis hijos han logrado entender y saben que esto es lo que me gusta y me apasiona, y la verdad es que tengo mucho apoyo de ellos”.

Y es que, dijo, este ejercicio es parte no solo de un oficio sino más bien de una vocación que no cualquiera aguanta.

“Es difícil, yo soy voluntaria y me gusta estar aquí. Yo tengo mi trabajo aparte y definitivamente esto es una vocación. Yo creo que desde que estaba chica siempre había querido hacer esto, pero me casé muy chica y no lo había podido hacer, pero al final dije que lo tenía que hacer y aquí estoy”, relató.