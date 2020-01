¡Adiós plantones! Gobierno Federal pagará a maestros de Michoacán

Ciudad de México.- Los gobiernos federal y de Michoacán firmaron un acuerdo para poner fin a la entrega discrecional de recursos para pagar la nómina magisterial en esa entidad.

El Gobernador Silvano Aureoles informó que se trata del primer convenio en su tipo, firmado por una entidad federativa con las secretarías de Hacienda y Educación, para garantizar el pago de los maestros y poner fin a conflictos que derivan en toma de carreteras, casetas y vías del tren.

"Con este acuerdo ya resolvemos todo el problema de la falta de recursos. Desde el año pasado iniciamos, pero hoy firmamos el acuerdo con Hacienda y con SEP.

"Con la firma resolvemos un conflicto de caso 30 años por pagos de salarios, prestaciones y demás que afectó mucho la educación", dijo.

El mandatario confió en que ya no haya bloqueos por conflictos salariales.

"Mi reto es que el bloqueo de carreteras, vías del tren, casetas no se den porque no se les paga el salario; como libres pensadores y personas inquietas, los maestros tienen el derecho de manifestarse, pero por el salario no"