“Adiós. Elige el cambio”: Marlboro se despide de los fumadores en México

México.- Philip Morris, empresa tabacalera encarga de producir los cigarros Marlboro, ha iniciado una campaña en México para sacar del mercado a la legendaria marca, como parte de sus esfuerzos para evitar el humo de cigarro en el país.

Philip Morris México anunció que comenzará la campaña “Elige el Cambio”, para invitar a los fumadores mexicanos a evitar consumir cigarrillos y llevar una vida más sana; programa que ya ha comenzado a implementar en otro países, al tratarse de una empresa tabacalera más importante a nivel internacional con marcas como Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament y Bond.

Por ello Marlboro se despedirá de forma simbólica del mercado mexicano, pues ahora las cajetillas de cigarros incluirá la leyenda “Adiós. Elige el cambio”, para incentivar a los fumadores a buscar alternativas al consumo de nicotina y llevar una vida más sana.

Además de contribuir a la salud de las personas que conviven con los fumadores, pues así se crean cada vez más espacios libre del humo de cigarro en el país.

Otra de las medidas que ha implemantado Philip Morris México es prohibir la venta de cigarros por un dia, pues el pasado mes de agosto, la empresa tabacalera pidió a los establecimientos de la Ciudad de México no vender sus productos para promover un ambiente libre de humo.

Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece acceso a información y alternativas”, resaltó el CEO de Philip Morris México, Andrzej Dabrowski.