Advierte Jaime Bonilla que Baja California regresará a semáforo rojo

Baja California.- Mediante sus redes sociales, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer que el estado que gobierna inevitablemente tendrá que regresar al color rojo del semáforo epidemiológico, es decir, al estado de alerta máxima por pandemia de Covid-19, esto luego de que todos los indicadores (ocupación hospitalaria, casos confirmados y muertos) estén aumentando de forma acelerada. Sin embargo, esta primer semana de diciembre permanecerá en naranja. La decisión de si pasará o no al color rojo será tomada en conjunto con el gobierno federal.

Durante el reporte de cifras Covid-19 del pasado miércoles, el secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, informó que en un mes la ocupación hospitalaria por contagio de SARS-CoV-2 pasó del 34% al 60%. Asimismo, Jaime Bonilla informó que el número de personas intubadas en el estado aumentaron exponencialmente durante el mes de noviembre, puesto que pasaron de 100 a 174, con lo que se presume la situación critica por la que el estado norteño pasa.

No obstante, a pesar de los alertantes números que se tienen en Baja California en relación a la pandemia de Covid-19, el mandatario estatal aclaró que este seguirá conservando toda las semana el color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, al mismo tiempo precisó que la decisión de cambiar de color se tomará en conjunto con el gobierno federal.

“Hay que tener mucho cuidado con el repunte que estamos teniendo. Si no nos cuidamos nos vamos a rojo", advirtió Bonilla Valdez, que ya en días anteriores había alertado sobre la alza en las cifras de Covid-19 que predecían un inevitable regreso al color rojo.

En el video compartido en su cuenta de Twitter por el ejecutivo estatal, se podía ver al secretario de Salud explicando detalladamente cómo los números de Covid-19 en Baja California habían aumentado durante las últimas semanas, situación que de seguir en el mismo tenor terminaría por hacer que obligatoriamente el estado se devolviera al color de máxima alerta.

Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, señala que la entidad ineludiblemente pasará al color rojo del semáforo epidemiológico/ Fuente: @Jaime_BonillaV

En este sentido, Alfonso Pérez Rico hizo especial énfasis en que se necesita que todos los ciudadanos bajacalifornianos pongan de su parte para poder evitar que sigan aumentando los casos de contagios y muertes por coronavirus, ya que señaló "las curvas epidémicas no bajan solas, no bajan por obra del espíritu santo… tienen que sumarse a la lucha, que la sociedad sea corresponsable, no somos bebitos”.

Por toda esta crítica situación, Pérez Rico volvió a recordar a las personas cuales eran las medidas de higiene que evitarán que se sigan propagando el mortal virus; entre las que destacó: la sana distancia, el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Además de estas medidas básicas, el funcionario público llamó a los ciudadanos a evitar las celebraciones relacionadas a navidad y a fin de año.

“Si sobrevivimos diciembre y enero, ganaremos la segunda batalla que es el rebrote. Y la vacuna en el primer trimestre ya la estaremos aplicando de manera más generalizada”, señaló el titular de la Secretaría de Salud en BC. (Secretaría de Salud ya tiene solicitud de Pfizer para aprobar vacuna contra Covid-19: Marcelo Ebrard)