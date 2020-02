Advierten afectaciones a turismo sin 'puentes'

MÉXICO.- El sector turístico en Chihuahua, Durango y Tamaulipas criticó la propuesta presidencial de eliminar los puentes vacacionales, pues dejaría afectaciones en el ramo.



Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar la ley para que el próximo ciclo escolar se conmemoren los momentos históricos en su día, y así terminar con los puentes del sábado, domingo y lunes.

Cristina Muñoz Alcocer, presidenta del Clúster al Servicio del Turismo de Chihuahua, aseguró que se ha demostrado que estos días de asueto fomentan la movilidad turística.



"En caso de tomar esta medida de modificar los fines de semana largos afectaría tremendamente al sector turístico, porque se ha demostrado que desde que se aplicaron existe una gran movilidad de turismo durante estos fines de semana largos", dijo a REFORMA.



Las familias se organizan para aprovecharlos y disfrutar tiempo en familia. De los fines de semana largos, los establecimientos elevan su ocupación hotelera, restaurantera, hasta en un 90 o el 100 por ciento





Muñoz Alcocer esperará al próximo 19 de febrero para dialogar sobre el tema con el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, quien estará en Chihuahua en la inauguración del Congreso de la Conexión Turística Binacional.



Eleazar Gamboa de la Parra, Secretario de Turismo de Durango, dijo que oficializarán por escrito su postura.



"Esto sin lugar a dudas no incentiva el turismo, Durango dejaría de recibir cada fin de semana largo aproximadamente de 200 a 250 millones de pesos, solamente en lo que es derrama económica en conceptos turísticos con el tema de ocupación hotelera", explicó en conferencia de prensa.



El destino Durango, y muchos otros destinos, se verían sumamente afectados, eso sí lo queríamos manifestar, que no estamos a favor de estas iniciativas, se lo haremos saber a la Secretaría de Turismo federal





El Secretario estatal previó que en las próximas horas exista una postura sobre el tema por parte de la Asociación Nacional de Secretarios de Turismo (Asetur Mx).



Asimismo, la diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso de Tamaulipas, recomendó a la Federación preocuparse por temas de salud que por estos días festivos.



"Todo por no decir del Insabi, por qué no habla de las pensiones, por qué no habla de otras cosas, qué le preocupa los puentes", dijo.



Es mi Presidente también, pero hay políticas que no puedo compartir, como esa, estaría más preocupada por la situación del Insabi, que se acaba de echar para atrás con todos los Gobernadores de Acción Nacional





El Secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis, explicó que la parte positiva es que se refuerza el civismo de los alumnos, pero lo negativo recae en lo económico y turístico.



Desde el punto de vista de fomentar los valores lo veo positivo, porque va a permitir que los niños sepan por qué son los días de asueto, pero también hay que reconocer que en un momento dado fue importante para que la opción del turismo nacional pudiera tener una movilidad





La reforma que pretende cambiar el Presidente López Obrador para reforzar la memoria histórica es la relativa al Artículo 74 del trabajo, la cual entró en vigor en 2005.