Advierten carencias de hospitales Covid-19 en Guanajuato

Guanajuato. - La reconversión hospitalaria, es decir, la ampliación de la capacidad para atender a los pacientes graves con Covid-19, topará en el país con carencia de equipamiento, desabasto de insumos y saturación de unidades, por lo que será una tarea compleja, alertó Alejandro Macías, excomisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México.

El infectólogo consideró que esta labor será más complicada que en 2009 con la Influenza H1N1, y criticó que después de ese año, no hubo acciones que construyeran las condiciones necesarias para amortiguar una nueva contingencia sanitaria.

"La situación que se vivió en México en 2009 era muy diferente, puesto que México era el primer país afectado y entonces no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento del virus. De hecho creíamos que el virus iba a ser de un comportamiento semejante al que tiene ahora con el virus de Covid.

Covid-19. Si ya no soportas la cuarentena es mejor que te resignes: aún NO hay una fecha de salida. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/heYFGysoQt — @doctormacias (@doctormacias) April 5, 2020

"Por fortuna no lo fue, por fortuna fue más leve que eso. Entonces, en aquel momento también hubo mucha presión y mucha crítica contra el doctor Ángel Córdova, Secretario de Salud, por todas las medidas que se hicieron, pero el tiempo ha mostrado que eran las adecuadas y que en un momento determinado cuando no hay certidumbre, no hay manera de exagerar en las precauciones", expuso en entrevista.

Sobre los hospitales improvisados o inflables instalados en varios estados consideró son de capacidad muy limitada y recomendó la rehabilitación de viejos hospitales.

Otro abril negro en México; en 2009 fue el virus AH1N1 y en 2020 es el covid-19. El Dr. Córdova, secretario de Salud en 2009, fue muy criticado por declarar emergencia sanitaria y distanciamiento social en el Valle de México para evitar contagio acelerado https://t.co/EoClDqVvaR — @doctormacias (@doctormacias) April 5, 2020

"Difícilmente van a poder llegar a tener algunas 100 camas. Yo veo más viable por ejemplo, la rehabilitación de viejos hospitales como ha hecho el estado de Guanajuato con el viejo Hospital General, tratar de rehabilitarlo puesto que ahí se pueden establecer todas estas áreas y el volumen podría ser mayor", dijo.

Macías indicó que es indispensable que los pacientes sean atendidos en un hospital que cuente con áreas de recepción donde se pueda hacer el triage: un espacio destinado a urgencias, un laboratorio, consultorios, áreas de hospitalización para manejo con oxígeno de bajo volumen para los que no requieren intubación y finalmente una zona de terapia intensiva con camas y ventiladores para los casos que lo requieran.

Te puede interesar: Cuántos infectados de Coronavirus hay en Guanajuato

Agregó que los centros de convenciones o bodegas tienen el obstáculo de que no podrán dar cabida a realizar las pruebas necesarias para detectar tanto a los enfermos, como a sus contactos y tampoco tienen la capacidad de ventilación mecánica.