Advierten por riesgo de inundación en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) advirtió que de no asignar recursos para reparar el cordón litoral en el Puerto de Altamira existe el riesgo de que se genere una inundación por fenómeno climático que afecte a unas 70 mil personas.



El cordón litoral es una barrera natural que aminora el impacto de las olas hacia la costa, que comenzó a desgastarse desde la década de los ochenta con la obras del dragado del canal de navegación del Puerto de Altamira.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria Marítima y Costera (Cidiport) de la UAT, Sergio Jiménez, explicó que a la fecha se ha retrocedido la línea de playa unos 180 metros, lo que se estima en la erosión de 2.2 millones de toneladas de arena."El que tiene que hacer la inversión y corregir el problema es la administración portuaria de Altamira, tienen ya el proyecto, tienen el conocimiento del problema", declaró en rueda de prensa.

Tamaulipas no está limitado de sufrir fenómenos meteorológicos extremos como los que hoy se están viviendo en el Pacífico



Explicó que de acuerdo con estudios realizados por la UAT, se pierden 11 metros por año de esta barrera natural y una marea de tormenta de 2 a 3 metros podrían generar problemas críticos por desbordamiento del mar.





Aquí ha faltado, no sé si voluntad de las autoridades, pertinencia y celeridad en los trámites. Casi son 70 mil pobladores en riesgo por los escenarios



Recordó que en septiembre del 2011, comprobada la gravedad del caso, el entonces vigente Congreso de la Unión firmó un punto de acuerdo para solicitar que el Gobierno federal liberara dinero para reparar esta zona, sin embargo, no se etiquetó recurso ante la falta de un proyecto ejecutivo.



"No se ha aplicado porque el Instituto Mexicano del Transporte entregó hasta el 2013 el proyecto ejecutivo, estaba por cambiar el Gobierno. No se usó el recurso y Hacienda los retiró", puntualizó.



Entre las colonias que pudieran verse afectadas en Ciudad Madero se encuentran Fundadores, 17 de Enero, Miramápolis, Sahop, Integración Familiar, sin contar las zonas rurales de Altamira.