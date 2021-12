Advierten, toma de la SEE pone en riesgo el pago de aguinaldos a maestros de Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) informó esta mañana de martes que, con la toma de las oficinas centrales por un grupo sindical de maestros, el proceso de pago del aguinaldo para las personas que cobran por cheque, podría ser suspendida

La secretaria de Educación, Yarabí Ávila González y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguraron el pasado lunes que en los próximos días se estarían liberando más de mil 46 millones de pesos para el pago de la primera parte de aguinaldos a maestros y maestras del estado, sin embargo, dicha prestación podría afectarse con la toma de las instalaciones de la SEE.

Mediante un comunicado, la SEE informó que la dispersión de este recurso a los docentes del magisterio michoacano que cobran con cheque no será posible de la manera proyectada, luego de que la dependencia estatal fue tomada por un grupo magisterial.

“En tanto no se garantice la seguridad de los trabajadores que fueron desalojados el día de ayer, y se puedan reanudar todas las actividades laborales en el edificio central de la SEE, no será posible el pago para más de 31 mil 400 trabajadores de la educación”, se advirtió.

Sin embargo, la SEE aseguró que los pagos para quienes cobran con tarjeta bancaria, sí podrán comenzar a fluir, debido a que ese proceso no se ve afectado con la toma de las instalaciones ubicadas en la avenida Siervo de la Nación de la capital michoacana.

Por su parte, los manifestantes del grupo denominado como Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, compartieron en sus redes sociales que las oficinas de la SEE, encargadas de realizar dicho pago, se encuentran liberadas.

Lee más: Arranca herramienta Radar Jalisco para alertar casos Covid

“La oficina de pagos está totalmente liberada. El gobernador y la secretaría de Educación pretender confrontar al magisterio y de paso castigar a las acciones políticas de la Sección XVIII del SNTE-CNTE Poder de Base", aseguraron.

Desde el pasado 02 de diciembre, el grupo denominado como Poder de Base, emitió una convocatoria para una concentración masiva en las oficinas de la SEE, esto con el fin de “establecer una tuta de revisión sobre los perfiles de los funcionarios (titulares y comisionados) en las Direcciones y Subdirecciones de esta”.