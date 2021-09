Agentes migratorios agreden a periodistas que cubren caravanas migrantes en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) agredieron a los reporteros María de Jesús Peters y Pedro Gerardo López durante un operativo efectuado este jueves contra una caravana migrante en el municipio de Escuintla, Chiapas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas de este jueves, cuando los agentes migratorios detuvieron a jaloneos a una mujer haitiana que tenía problemas de comunicación por el desconocimiento del español, pero decía algo relativo a sus hijos; de pronto, uno de ellos se volteó con la reportera y comenzó a agredir a los reporteros para impedir que siguieran tomando fotos, según las declaraciones hechas por Peters para EL UNIVERSAL

“Me ponía la espalda, me aventaba codazos; yo me movía, para arriba y para abajo, para intentar tomar las fotos, y ellos me empezaron a decir que yo los estaba agrediendo”, declaró Peters al medio para el que trabaja.

“Yo estaba tomando la foto cuando me aventó un manazo. Yo le dije que por qué me agredía, si estaba haciendo mi trabajo, y me dijo: ‘usted es la que no me deja hacer mi trabajo’”, añadió.

CDHCM condena agresión contra periodistas en Chiapas. Cortesía

Explicó que los agentes usaron sus cuerpos para obstaculizarla, mientras le daban algunos codazos, pero no se esperaba el fuerte manotazo que quedó grabado en la cámara. También denunció que le aventaron la cámara para evitar que siguiera tomando fotos.

De acuerdo a la misma periodista, los hechos fueron grabados por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaban presentes en el lugar. Más tarde, ellos le explicaron que si quería podía poner una queja debido a que existe evidencia de la agresión.

Cabe mencionar que Peters es ganadora del Premio Nacional de Periodismo, del Premio de Periodismo GDA y el Ortega y Gasset por su cobertura sobre la crisis de los migrantes en Chiapas. Ella mencionó que las agresiones contra periodistas comenzaron luego de la difusión de un video en el que un funcionario del INM patea la cabeza de un migrante.

Por su parte La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México condenó a través de Twitter la agresión contra los corresponsales de EL UNIVERSAL y Azteca Noticias.