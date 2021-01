Aguascalientes: contagios y defunciones por coronavirus hoy 13 de enero del 2021

Aguascalientes. - El estado de Aguascalientes registra hoy un total de 15,600 casos positivos y 1,751 muertes a causa del Coronavirus según la información proporcionada esta mañana por la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), a través de su reporte técnico diario y una rueda de prensa, en el que se resaltó que en las últimas 24 horas el estado sumó 80 nuevos contagios y 29 decesos a causa del Covid-19.

Durante la mañana de este miércoles en Aguascalientes se inició la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 al personal médico del Hospital Tercer Milenio que se encuentra al frente de la batalla contra el Coronavirus SARS-CoV-2, en esta primera dosis entregada al estado hidrocálido.

"Comenzamos la aplicación de la vacuna contra el #COVID_19 en #Aguascalientes; la Dra. Susana Roque Hernández, el Dr. Marco Alejandro Suárez y las enfermeras Caritina Álvarez, Sonia Pedroza y Claudia Elizabeth Luna, fueron los primeros en recibirla", compartió el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco en sus redes sociales.

La noche del martes 12 de enero recibió Aguascalientes las primeras dosis de las vacunas contra el Covid-19, el gobernador del estado fue quien recibió el biológico en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, celebrando el arribo de las vacunas que serán aplicadas en especifíco para el personal de salud que enfrentan en primera línea el virus del SARS-CoV-2.

En la rueda de prensa matutina informaron sobre la ruta que llevaría la SEDENA para la entrega de vacunas contra el Covid-19 en las diferentes entidades del país que recibiran hoy 12 de enero las primeras dosis del biológico, en el caso del estado de Aguascalientes se estima que el arribo se registre hoy a las 20:20 de la noche.

El gobierno de Aguascalientes, informó que la vacuna contra el Covid-19 podrá arribar al estado hidrocálido a partir del 12 de enero y la cual será aplicada al personal de salud que enfrenta en primera línea de batalla el Coronavirus señaló el gobernador de la entidad, Martín Orozco Sandoval.

Tras un difícil panorama que vivió Aguascalientes en los dos últimos meses del año pasado, finalmente la noche de este 4 de enero llegó la buena noticia de que el estado volvía a estar en color amarillo en el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal, esto luego de que se haya registrado una disminución en los contagios de Covid-19 y una disminución en la hospitalización de pacientes graves.

Dicha noticia fue celebrada hoy por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien pidió a la población no confiarse y seguir acatando los protocolos sanitarios hasta que todos los ciudadanos hayan recibido su vacuna contra el Covid-19.

"No echemos las campanas al vuelo, no nos relajemos, la pandemia sigue. En Aguascalientes debemos seguir tomando las medidas de prevención, existe el indicador estatal, ese continuará como hasta ahora, teniendo restricciones en horario y en aforo en algunas actividades...Mientras no estemos vacunados todos no podemos bajar la guardia"