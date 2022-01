Aguascalientes, la única entidad en semáforo rojo por altos contagios de Covid-19

Aguascalientes, Ags.- El estado de Aguascalientes se posiciona como el único estado de la República Mexicana en color rojo, según el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal y estará vigente del 24 de enero al 06 de febrero.

En medio de la cuarta ola de contagios de Covid-19, Aguascalientes fue ubicado parte de las autoridades de salud del gobierno de México, como la única entidad del país con alto riesgo, esto dada la importante alza en los contagios y el incremento en las hospitalizaciones.

El color rojo de la entidad resalta en el mapa nacional donde la franja sur del territorio mexicano se pintó color verde, mientras que la región centro de amarillo, en tanto que los estados del notrte se mantienen en riesgo medio color naranja.

Al respecto, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

ISSEA recalcó que este retroceso a Semáforo Rojo obedece a las cifras epidemiológicas registradas las pasadas dos semanas, en las que hubo un ascenso significativo en los contagios por COVID-19.

Con respecto a los altos contagios, el Secretario de Gobierno de Aguascalientes, Juan Manuel Torres Femat, dijo en el programa “Buenos Días Gobernador”, que esto se debe al número de pruebas realizadas y reportadas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) a las autoridades federales.

“El Instituto de Salud se encarga de recabar de todos los laboratorios privados; no lo hace el seguro no lo hace el ISSSTE, no lo hace la Secretaría de Salud Federal, lo hace el ISEA”, recalcó.

Por lo que, destacó, debe haber un trabajo conjunto entre las autoridades que la población. Por lo que el gobierno pondrá a disposición más camas hospitalarias y la población debe sacrificar la convivencia social temporalmente.

“Les pedimos que renuncien a la convivencia social. Vale la pena”, señaló.

Ante el semáforo rojo, se dispusieron como medidas principales la disminución de la movilidad, uso de cubrebocas obligatorio y clases híbridas sin obligación de asistencia a las aulas.

Hasta el momento hay 268 hospitalizados, 181 en camas generales y 87 hospitalizados en terapia intensiva debido al contagio de Covid-19.

El Semáforo de Riesgo Epidémico anunciado anoche por la Secretaría de Salud entrará en vigor este lunes 24 de enero y se mantendrá vigente hasta el domingo 6 de febrero.ç