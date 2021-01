Aguascalientes podrá recibir vacunas contra el Covid-19 el próximo 12 de enero: Martín Orozco

Aguascalientes. - En la rueda de prensa sobre la actualización de casos y muertes por Covid-19 en la entidad de Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco Sandoval, señaló que las primeras vacunas de Pfizer contra el Coronavirus llegarán a la entidad el próximo martes 12 de enero.

Durante la rueda de prensa, el mandatario del estado hidrocálido señaló que el biológico solo será aplicado de manera exclusiva al personal médico que se encuentra frente a la batalla del Covid-19 en Aguascalientes, de igual manera señaló que hasta el momento se desconoce la cantidad de vacunas que llegarán al estado.

El integrante de la Alianza Federalista, resaltó que el titular de la Secretaría de Salud, el Doctor, Miguel Ángel Piza es quien ha entablado la comunicación con el Gobierno Federal para diseñar las estrategias del suministro biológico. Además informó que de las conversaciones se ha desprendido que será el ejército, mediante la XIV Zona Militar quien aplicará el antídoto.

“Estamos llegando a acuerdos respecto a los centros de vacunación. El Gobierno Federal ha establecido que la XIV Zona Militar encabece la campaña de vacunación, pero quien tiene la capacidad y logística para llevarla a cabo es el Estado. Nosotros le vamos a entrar y vamos a ayudar”, señaló Martín Orozco.

Asimismo, el gobernador de Aguascalientes, señaló que en la entidad no pasará lo mismo que ha ocurrido en otras entidades y será que aquí la vacuna irá directo para el personal de salud y no para quien cuente con palancas para adquirir el biológico.

“Las vacunas estrictamente (serán) para el primer nivel, que no se apuntó un amigo, que sea amigo, que sea funcionario, que sea conocido, que sea mi pariente, que sea pariente de Pizza, del doctor Ramírez (integrantes del ISSEA) o de quien sea, o se apunte un periodista, ‘echame la mano’, no, no va a suceder lo que ha sucedido”, señaló Martín Orozco Sandoval.

El Ejecutivo del Partido de Acción Nacional (PAN) de Aguascalientes, mencionó que el estado mantiene un sistema de salud bastante fuerte y altamente experimentado en implementar los programas de vacunación; por lo que resaltó que la entidad tiene la capacidad actual de aplicar más de seis mil vacunas diarias contra el Covid-19, resaltando que es superior a la considerada por el Gobierno Federal a un media nacional.

De igual manera, el gobernador hidrocálido agradeció el apoyo que estableció la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), quienes adquirieron el equipo necesario para lograr almacenar el biológico de Pfizer, además de facilitar el esquema de vacunación que se implementará en el estado.

Martín Orozco también notificó que su gobierno está buscando los contactos comerciales de Pfizer, Moderna y CanSino Biologics para iniciar los procesos de compra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

“El tema central es que realmente haya producción. Estoy convencido que en este mes habrá cuatro o cinco vacunas autorizadas y en el mercado, entonces si hay producción, teniendo la certeza de que están aprobadas, el Gobierno Estatal no le pensaría en ningún momento [en adquirirlas]”, señaló el integrante de la Alianza Federalista.

El mandatario señaló que durante las últimas semanas se ha mantenido una baja en la ocupación hospitalaria, así como el número de contagios en la entidad, esto gracias a la responsabilidad individual de los ciudadanos, por lo que solicita que se continue de esa manera a fin de contener la pandemia.