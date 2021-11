Aguascalientes se blinda con operativo Escudo tras la violencia en Jalisco y Zacatecas

Aguascalientes, Ags.- Los altos niveles de violencia que han vivido en días recientes los estados de Jalisco y Zacatecas han obligado a las autoridades de Aguascalientes implementar un operativo especial llamado Escudo, con el cual buscan impedir el ingreso de grupos criminales a la entidad.

El operativo se lleva actualmente por aire por medio de un helicóptero y por tierra con patrullas, en el que participan autoridades de la Policía del Estado de Aguascalientes en coordinación con agentes de las policías municipales de las entidades que son vecinas de Jalisco y Zacatecas.

"Elementos de la Policía Estatal, en conjunto con las policías municipales de Cosío, Asientos, El Llano, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, mantienen presencia constante en los límites con los estados de Zacatecas y Jalisco, labores que se realizarán de manera permanente", señaló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes.

El objetivo del operativo Escudo, que se lleva a cabo por medio de un Mando Único, tiene como finalidad "prevenir el ingreso de probables delincuentes a la entidad… Mediante recorridos de vigilancia con un mayor número de elementos, se resguardan las fronteras del Estado con Zacatecas y Jalisco, a fin de garantizar la seguridad de los aguascalentenses", añadió la SSP.

Con el apoyo del helicóptero Águila 1, tanto de día como de noche se realizan recorridos diariamente en carreteras, terracerías y brechas del estado de Aguascalientes en los límites con los estados de Jalisco y Zacatecas.

Cabe mencionar que en Jalisco desde la noche del lunes se vive un panorama de inseguridad derivado de la captura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicha detención provocó el rapto de dos agentes de la Secretaría de Marina, según informó la propia corporación, a quienes aún buscan en la entidad alrededor de 400 marinos, reveló ayer el gobernador Enrique Alfaro.

Mientras que, en el estado de Zacatecas, el Alcalde de Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz, ha solicitado a la población el mantenerse en casa ante los altos niveles de violencia al carecer la comandancia de agentes policiacos debido a que estos renunciaron.

"Cuídenseme mucho, no salgan de sus casas, si no es necesario, salgan a trabajar, al mandado. No es una indicación, es una invitación para que tengan en cuenta su propia seguridad", dijo el miércoles el presidente municipal a través de un video.

Durante la noche fueron raptados alrededor de 20 hombres y al amanecer de ayer jueves 10 aparecieron colgados en un puente vehicular de la entidad.

Pero este no es el único municipio zacatecano en el que se ha recrudecido la violencia, a la lista se suman el municipio de Luis Moya, Loreto, Jerez y Fresnillo.

Lee más: Descarrila tren en Guanajuato con autos Honda y causa apagón

Con la finalidad de que Aguascalientes no sea tomado como tiradero de muertos, tal cual como pasó el 14 de noviembre con el hallazgo de los cadáveres del director de la Policía municipal de Loreto, un alcalde y un escolta que fueron abandonados en Asientos, este jueves la SSP de Aguascalientes anunció fuertes medidas de vigilancia por medio del operativo Escudo.