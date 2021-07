Aguililla contará con programas sociales, banco del Bienestar y apoyo de servidores públicos: AMLO

Ciudad de México.- Serán atendidas las necesidades que los habitantes de Aguililla, Michoacán, plasmaron el pasado lunes en un pliego petitorio que entregaron a funcionarios del Gobierno Federal, informó hoy el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va atender sobre necesidades para el bienestar, se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del Gobierno Federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo"

Expresó el mandatario federan en La Mañanera de este miércoles al hablar sobre el encuentro que sostuvo el lunes Félix Arturo Medina, titular de la unidad de políticas y estrategias de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) con los pobladores de Aguililla, Michoacán.

Tal como lo expresó ayer AMLO, hoy reafirmó que la solución a la violencia que impera en la región de Tierra Caliente de Michoacán no se resolverá con más violencia y dijo que la titular de la SSPC ya trabaja en la recuperación de la paz del municipio.

"Vamos a que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, coordine, como lo está haciendo, ese trabajo, pero es buscar la paz, la reconciliación, no la violencia...

No es la represión, sino atender a la gente y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación"

Reafirmó el titular del Gobierno Federal.

En el pliego petitorio que se en el encuentro del lunes se entregó a Félix Arturo Medina, de SSPC, los pobladores solicitaron solventar las siguientes necesidades de manera urgente:

Garantía de libre tránsito

Seguridad Pública

Investigar a militares que atacaron a pobladores el 27 de junio y 1 de julio pasado

Rehabilitación y mantenimiento de carreteras dañadas por el crimen organizado

Culminar la obra carretera de Aguililla-Coalcomán

Apertura de la carretera Aguililla-Caleta de Campos

Aplicar programas sociales que activen la economía y generen empleos

Instalación de un bando del Bienestar

Asegurar el suministro de energía eléctrica

Poner en marcha el Hospital Rural de Aguililla

Vigilancia en instalaciones de los servicios de telefonía e internet

Implementar programas educativos, deportivos y culturales para sanar el tejido social

Sin profundizar en cada una de las peticiones del pueblo de Aguililla, hoy AMLO dio a conocer que una de las que ya está aprobada es la apertura de una sucursal bancaria en la cabecera municipal.

"Aprovecho para decirles que lo que están solicitando va a ser atendido, hablo de sus necesidades sociales. Por ejemplo, recuerdo que en el escrito están planteando que funcione un bando del Bienestar, ya les puedo decir que está autorizado desde ahora y así otras acciones"

Adelantó el presidente de México.

El día de ayer, López Obrador dijo conocer a la gente de Aguililla y de toda la región de Tierra Caliente y aseguró que son "un pueblo bueno...un pueblo trabajador", no obstante, les invitó a no dejarse manipular por los grupos delictivos. "Solo los están utilizando", les advirtió. Al respecto, hoy volvió a emitirles un nuevo llamado:

"No se dejen arrastras por quienes tienen otros intereses. No es la lucha de bandas, en eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo, y siempre hay salidas y se está logrando una convivencia, que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable y que no se hagan daño, y no es daño nadamás a la población civil, sino daño entre los integrantes de la banda, no queremos que la población sufra, no se resuelve nada con eso... vamos a que haya entendimiento, que haya paz".

Propuso AMLO quien a lo largo de sus tres años de gobierno se ha distinguido por promover la ideología de "abrazos, no balazos".

"Yo no soy Peña (Enrique Peña Nieto), ni soy Felipe Calderón, yo no soy partidario del 'mátalos en caliente', no soy partidario de masacres... Soy pacifista, ¡aunque se burlen!"

Ha exclamado.

