"Ahora mis hijas son mis piernas": Beatriz, la mujer policía en Oaxaca que espera volver a caminar

Puerto Escondido, Oaxaca. - El mareo llegó después del ejercicio. Beatriz se paró del suelo y todo se nubló. El tiempo se detuvo, se desmayó. Fue la última vez que sintió sus piernas. El dolor intenso en la nuca la despertó y gritó. Ya pasaron ocho meses y aún no logra pararse de la cama, sus piernas no reaccionan.

Cuando llegó su hermana, pidió que le quitara los tenis para comprobar que sus piernas seguían ahí, pues para su cerebro no había nada. Al caer su cuello golpeó con la orilla de la entrada de su cuarto, se fracturó tres cervicales, la C4, C5 y C6, aún no lo sabía en ese momento, sólo no sentía de su abdomen para abajo y su brazo izquierdo.

Beatriz apenas llevaba unos meses como policía municipal en Puerto Escondido, una experiencia que disfruta al vigilar frente al mar, compartir con sus compañeros, pero sobre todo ayudar a las personas, pues para ella, ser policía es la oportunidad de ayudar a los demás.

"Para mí, mi trabajo es muy bonito, el ser policía para mí es ayudar a los ciudadanos, apoyar en el momento que se encuentran en una situación difícil... extraño a mis compañeros, extraño mucho mi trabajo, sobre todo ir y auxiliar a las personas que lo necesitan". Son ocho meses, desde aquel diciembre siete del 2020, que ella dejó de vestir el uniforme azul o blanco.

-No hay ninguna señal que pueda volver a caminar. No creo que vuelva a caminar-. Beatriz vive en Puerto Escondido, Oaxaca. Su familia no quiso llevarla al hospital general del lugar por el alto contagio de Covid-19 que había en ese diciembre. En el hospital privado de La Barra, la operación costaba 250 mil pesos y el diagnóstico médico era desalentador.

Beatriz ahora ya mueve sus píes pero aún no puede caminar. Foto: Cortesía

La ciudad de la costa oaxaqueña, famosa por sus olas ideales para el surf, está dividida en dos municipios, Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; es en la segunda localidad donde en diciembre aún estaba como presidente municipal el priísta, Fredy Gil Pineda Gopar, a quien la hermana de Beatriz, Francis, fue a buscar para que apoyara a su hermana.

El político brindó el apoyo. Fue él quien dio el acceso al hospital San Lorenzo de la capital del estado, Oaxaca, otorgó la ambulancia municipal para el traslado de ocho horas y contactó al médico que al cuarto día después de la caída operó a Beatriz. Fue la operación más dolorosa y los medicamentos para calmar el dolor, hicieron que perdiera cabello y se le cayera parte de su piel. Duraría un mes en Oaxaca, capital y fue en la segunda operación cuando recuperó la sensibilidad pero no el movimiento. Fue el 16 de diciembre, una semana desde su caída.

Beatriz Ramírez Torres es una mujer alta, más de un metro setenta, la más alta de sus compañeras. Sus piernas son delgadas y largas, con ellas salía a correr o caminar a la orilla del mar vigilando, ahora lo que más extraña es al menos sentarse, sin ser cargada, sin que le cueste, sentarse en su sillón favorito, al menos eso, algo que aún no logra.

-Muévete pierna- Beatriz repetía la frase en su cabeza, como si decirla mentalmente le hiciera entender a su extremidad que se debía mover, aunque sea un poco.

-No te preocupes, sólo quería ver si había una reacción- Le comentó el doctor tras la segunda operación. Ella quería moverse, pero no respondía, sin embargo, con las nuevas vértebras de platino y la protésis que sostiene su cuello, empieza a sentir, aunque no se mueve, al menos ya su cerebro sabe que están sus piernas.

El dinero es otro de los problemas que se enfrenta cuando no puedes moverte. Antes la mujer policía también hacía postres y comida para generar ingresos. Es madre soltera de dos niñas de 17 y siete años y tiene la responsabilidad de su cuidado, aunque ahora son ellas las que la cuidan.

Su familia ayudó con los gastos. Su hermano le donó un terreno que tenía y se rifó para sacar, sino lo que valía, sí para ir ahora cada dos meses a Oaxaca a sus rehabilitaciones, viajes en donde se gasta hasta cuatro mil pesos. También botearon por Puerto Escondido y una sobrina organizó un torneo de futbol. Su hermana, su compañera fiel en este proceso, le ayudó pero ahora debe ir a trabajar.

A Beatriz la cargan sus hermanos y su hija mayor cuando sale a tomar un poco de sol en un camastro especial. Se siente apoyada por su familia, son ellos los que le ayudan a no desesperarse aunque cuesta. También agradece al ahora próximo diputado local, Fredy Gil Pineda, pues la administración municipal no ha dejado de pagar el sueldo de la policía de manera puntual, lo que se ha convertido en su único ingreso.

Beatriz tiene sueños, pero no es caminar, eso es un certeza y fe. Lo primero que responde cuando le preguntan por sus sueños son sus hijas, las que ahora se volvieron sus piernas.

"Ver que mis hijas sean profesionistas, que sean lo que a ellas les guste, yo estoy ahorita en esta situación pero sé que me voy a levantar y continuar para ayudarles aque ellas realicen sus sueños...mis hijas son mis piernas para continuar el camino, para dar un paso más y seguir adelante".

A ocho meses, Beatriz ya mueve sus píes, los encoge y los estira, pero aún no reaccionan como para levantarse. Su mano derecha, que es la que menos funciones perdió, aún es costoso sólo limpiarse el rostro, pero confía en poder caminar. Un doctor le dijo que ya no, otro, el que la operó, se alegraba sólo con la sensibilidad, ahora ya mueve sus extremidades, aunque se desespera, tiene fe.

"Yo jamás había sido policía, era algo nuevo y ahora extraño a mis compañeros, ellos me apoyaron y me enseñaron en cada lugar de trabajo. Los comandantes me explicaban cada situación y a estar alerta siempre, ser una policía de confianza y hacer las cosas como se deben hacer, apoyar al ciudadano".

Beatriz sigue acostada, pero sus objetivos la mantienen en la lucha, moviendo sus píes, diciéndoles que le hagan caso, viendo el apoyo de su familia y sus hijas y disfrutando de seguir viva, de respirar y ver a sus hijas crecer, agradecida con Dios por seguir con ellas.