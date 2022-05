Ajedrecista guanajuatense concursará a nivel internacional

León, Guanajuato.- La adolescente Elizabeth Díaz de 14 años, originaria de Guanajuato, participará para ganar una medalla en el torneo internacional XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, 2022 Montevideo, Uruguay que se llevará a cabo del 25 de junio al 2 de julio de 2022. El caso de esta chica se considera de éxito, pues además de ser una excelente ajedrecista también ha podido cumplir metas personales a pesar de haber pasado por tiempos complicados.

La pandemia provocó un cambio de vida escolar para miles de niños en todo el mundo, así como estos casos se encuentra uno en particular, el de Elizabeth Díaz Bartolo, ella tuvo que darse de baja de la primaria, se encontraba muy triste y preocupada al igual que su familia, sin embargo, ahora que las cosas vuelven a la normalidad ese bache está superado, ella ya pudo terminar sus estudios mediante el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA).

A través del modelo educativo 10-14 del INAEBA, Elizabeth Díaz terminó su primaria, pero además estudiar bajo este sistema de educación, le permitió a la joven concentrarse en sus estudios de ajedrez y violín, la oportunidad de aprender a un tiempo establecido y con asesoría fue uno de los principales motivantes, para que ella dedicará horas de estudio también al ajedrez, así como a su práctica y ahora representará al estado ante otros niños talentosos como ella, en un concurso internacional que reúne a los mejores ajedrecistas adolescentes.

Lee más: En Guanajuato hay queja formal por violencia en marcha feminista

El Modelo 10-14 del INAEBA brinda atención a los niños de este grupo de edad, para que certifiquen su primaria, con el objetivo de que se reincorporen al sistema escolarizado. (Es una oportunidad para seguir con los estudios, sobre todo en estos dos años de pandemia, cuando por decisión de las familias u otros motivos personales, algunos niños y niñas tuvieron afectaciones en su vida académica y perdieron grados académicos).

“Me trataron muy bien, estoy muy agradecida con el instituto, cuando tenía dudas me explicaban bien las cosas y si no entendía me lo repetían varias veces hasta que me quedara claro”, expresó Elizabeth Díaz.

La adolescente seguirá trabajando en sus metas, ella ahora tiene este reto que cumplir, ganar una medalla en el torneo internacional .

La guanajuatense se siente feliz porque mientras terminaba sus estudios a la par se dedicaba a su vida artística y deportiva y así pudo desarrollar mejor sus habilidades:

“Es importante terminar la escuela, es mejor terminarla tarde, que nunca concluir. Me siento liberada de una carga que tenía, me siento bien porque estoy avanzando”, comentó Elizabeth Díaz.

Lee más: Lorena Alfaro alcaldesa de Irapuato responde a la UG

La adolescente comentó que su sueño es ser abogada o médico:

“En una parte, estaba viendo leyes y hubo una lectura sobre una mujer de color que inició la batalla, para luchar por la igualdad de las personas, para que no hubiera racismo entre personas de color y blancos. Me motivó y ayudó, de lo que he visto y aprendido en las guías, me di una idea de lo que quería estudiar a futuro. Me gustaría estudiar derecho o medicina”, mencionó Elizabeth Díaz.

DEBATE seguirá al pendiente de su participación en el XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022 Montevideo, Uruguay y se informará durante el concurso la participación y los detalles de los resultados obtenidos por la guanajuatense.