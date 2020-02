Alarma violencia e inseguridad a Sonora

Sonora.- Sonora arrancó el año con un repunte de violencia e inseguridad.

Además empresarios y restauranteros denunciaron un aumento en las extorsiones y cobro de piso.

El coordinador de los diputados del PAN Gildardo Real, dijo ayer que se vive una crisis severa de seguridad y alertó de la violencia en ciudades como Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y Cajeme.

Seguimos viviendo con miedo, el problema de la inseguridad en Hermosillo se ha salido de control; no hay mejora, no hay coordinación y no hay estrategia