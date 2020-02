Alberca de Los Espinos, en Michoacán, leyenda del ojo de mar

Villa Jiménez, Michoacán. - La Alberca de Los Espinos, un Axalapasco del náhuatl, “Olla de arena con agua”. El lago es un área natural protegida del estado de Michoacán. Se decretó Área Natural Protegida en el año 2003.

La reserva cuenta con una superficie de 142 hectáreas, es un atractivo visual dentro del cráter de lo que fue un volcán, color azul su agua y verde por la vegetación que lo rodea, llama la atención de los turistas. Entre la flora que se puede encontrar está el nogalillo, partorilla, colorín, matorral subtropical, copales, zapotes y capulín.

De acuerdo a un estudio de impresión sobre la reserva Los Espinos, se estima que la edad de vida del cráter data de entre la Edad Terciaria o la Era Cenozoica y el ultimo periodo cuaternario, aproximadamente unos 17 millones de años.

“Lógicamente es muy relevante porque ahí en el cráter hay muchas especies de plantas muy interesantes, algunas de ellas en peligro de extinción como varias orquídeas” menciona el Dr. Arnulfo Blanco García, Doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES)

Con información de los especialistas, se meciona que la Alberca de Los Espino se alimenta de nacimientos de agua, esto explica porque el agua se mantiene con flujo constante y la calidad del agua.

Michoacán tiene como otros dos o tres lugares parecidos, en Tacámbaro hay otro cráter volcánico con un lago y en Teremendo de los Reyes, cerca de la capital, Morelia, se encuentra otro.

Leyenda de “Ojo de mar”

Algunas de las leyendas urbanas cuentan que la procedencia del agua es porque es “Un ojo de mar” lo llaman así porque creen que el agua viene desde el mar, sin embargo, de acuerdo con el Dr. Arnulfo Blanco, no hay probabilidad de que esto sea verdad, ya que la ubicación del cráter, es muy alejada del mar.

También la población cree que viene del mar porque mencionan que el agua es salada, sin embargo, el especialista en Ciencias Biológicas, resalta que esto se puede deber a los materiales endémicos de la región en la que se encuentra.

“también dicen que no tiene fondo, que no le han encontrado fondo, pero ya han hecho muchos estudios y han encontrado el sabor del agua y su profundidad, probablemente tenga una acumulación de sales más alta de lo normal que un cuerpo de agua dulce, pero salado, salado no es”.

Consejo Asesor

De acuerdo al biologo y doctor en Ciencias biologicas, este tipo de reservas deben tener un Consejo Asesor de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo a la ley estatal, ya que el espacio está abierto al publico y no existe ningún organismo u autoridad que se encargue de normar el acceso a la Alberca. Este hecho también ha manifestado el vandalismo por parte de los turistas en la zona.

“Hay infraestructura turística que se ha desarrollado ahí, hay senderos, cenadores, alguna señalización, pero la verdad es que se ocupa más seguimiento para poder mantener en orden, entra mucha gente, vandalizan, dejan mucha basura, alguna vez intentamos crear un consejo asesor”.

Daniel Guzmán Espinosa, Jefe de Departamento de Patrimonio Natural, menciona que actualmente se está trabajando en crear un Consejo, que pueda brindar una normatividad del área, esto con el fin de conservar en optimas condiciones la reserva natural.

“De hecho ahorita presentamos la propuesta de conformar, y se está reuniendo a la gente que representaría a cada uno de los sectores”.

El consejo debe ser formado por un representante del Gobierno Estatal, un representante del Gobierno Municipal, Representantes de la Sociedad Civil, el Sector Turístico, Sector Académico Científico y Sector empresarial.

Ejidatarios de la localidad cobran una cuota por subir a la Reserva.

Foto: Carolina Solís

De acuerdo a las fuentes, anteriormente se encontraban algunos bancos de arena en la zona, y a través de que se declaró Reserva, entonces se logró clausurar y que estás empresas dejaran de operar, ya que esto pudo haber ocasionado un deslave por alguna perforación.

Para Guzmán Espinoza es importante que la gente sea más consciente de su entorno, que se valore estos espacios naturales, ya que no se les cuida lo suficiente. Se sigue contaminando esa agua que se utiliza para trabajar, beber, comer, o bañarse. No se ha concientizado completamente sobre la contaminación del agua.

Menciona el Dr. Arnulfo Blanco que los terrenos de la Alberca son ejidatarios. Es por eso que, por alguna de las tres entradas a Los Espinos, se cobre una cuota de recuperación.

Con la información compartida por los el Dr. Arnulfo Blanco y el biologo Daniel Guzmán, es importante la preservación de estas áreas naturales, además de la creación de un Consejo que regularice y norme la entrada de los turistas con el objetivo de mantener en buen estado la reserva y evitar daño a corto, mediano y largo plazo.