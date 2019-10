Alcalde de Aguililla da prioridad a venta de madera sobre la seguridad

Aguililla, Michoacán. Nula ha sido la reacción del presidente municipal de Aguililla, Michoacán, tras la emboscada que sufieron la mañana de hoy al menos 13 elementos de la Policía Estatal en la comunidad de El Aguaje, de ese municipio. Ha sido la inversión que empresarios madereros podrían hacer en el municipio lo que ha capturado hoy su atención, según informaron empleadas del ayuntamiento.

Desde temprana hora de hoy e EL DEBATE ha intentado comunicarse con el alcalde Osvado Maldonado pero las empleadas del ayuntamiento municipal expresaron que no podía atender ninguna llamada ya que se encontraba en "una reunión muy importante" con empresarios madereros.

Más tarde, en otra llamada, las empleadas explicaron el presididente municipal negocia con los empresarios la rehabilitación de brechas carreteras a través de las cuales se podría facilitar la extracción de madera y que tras reunirse con ellos ya no volvería a las oficinas del ayunamiento.

Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, ha señalado que las condiciones de inseguridad que se viven en el municipio de Aguililla se deben a la poca colaboración que ha habido por parte del alcalde.

"Lamentablemente el municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración. Entonces ahí están luego las consecuencias de quién sabe qué razones traen para no querer signar estos convenios., porque no nos permite una colaboración real, estrecha. sino que hay que andar por las orillas o luego no nos dejan ni entrar porque pues no hay condiciones adecuadas para ello”