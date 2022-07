Alcalde de Morelia quiere poner parquímetros en el centro histórico de la capital de Michoacán

“Se debe valorar y analizar el poner parquímetros en nuestra capital, sé que siempre hay resistencia, pero no existe ciudad moderna que no los tenga” compartió en entrevista el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar , quien agregó que esto abona a la reactivación económica.

Morelia, Michoacán.- No es la primera vez que el alcalde de Morelia se manifiesta a favor de los parquímetros en la ciudad, en su pasada administración también lo propuso, sin embargo, no tuvo el apoyo para lograrlo, de nuevo ha puesto el tema sobre la mesa.

Eliza Flores Reportera Web

