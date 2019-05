Alcalde de Oaxaca manda a la cárcel a un perro por morder a una señora

Oaxaca.- Por morder a una señora, el perro fue mandado a la cárcel por orden del Alcalde del municipio de San Francisco Lachigoló.

La agencia Quadratín reportó que la asociación protectora de animales, Apa Oax, informó que el animal estuvo sin agua ni comida durante varios días.

A través de la cuenta de Facebook, la organización señaló al Alcalde Carlos García Morales por esta situación y llamó a detener este tipo de maltrato animal.

Apa Oax, también indicó que la Fiscalía estatal intervendría para liberar al perro y convocó a ciudadanos interesados en brindarle un hogar.

De acuerdo con el Códico Penal de Oaxaca, indicia que quien cause sufrimiento o provoque la muerte de un animal vertebrado, cause lesiones que pongan en peligro su vida o cause lesiones o marcas de por vida que generen agonía, será encarcelado de tres meses a dos años con una multa de entre 10 mil 268 pesos a 102 mil 680 pesos.