Alcalde renuncia al PAN y se va a Morena: admiro a AMLO

Hidalgo.-Al rendir su tercer informe de gobierno, el alcalde de Pacula, Esteban Espino Andablo anunció su decisión de renuncia como militante del Partido Acción Nacional (PAN), para luego comentar que se iba a adherir a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por que no ocultaba su admiración al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo de Morena confirmó lo expresado por el edil y le otorgó el respaldo para incorporarse a las filas de Morena.

En su mensaje ante los habitantes de Pacula, Espino dijo lo siguiente: "Admiro al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como sus ideales de democráticos", mismo que fue escuchado por los funcionarios locales, estatales y federales, que se sorprendieron con lo expresado por el edil.

Espino Andablo arribo a la Presidencia Municipal de Pacula en mayo de 2018, cuando fue atacado a balados el alcalde Alejandro González Ramos por un motociclista; por lo que el entonces panista llegó a ocupar el cargo en sustitución de González.

Le agradezco a Esteban Espino Andablo, Presidente de Pacula pasarse al lado correcto de la historia de Hidalgo y del país. En su tercer Informe de gobierno el alcalde anunció públicamente su adhesión a Morena, la esperanza de México. #SoyMorenistaYMiPartidoEsHidalgo pic.twitter.com/9PfRNPiDVs — Victor Guerrero (@victor_morena18) September 8, 2019

Durante el informe destacó que le quedan 12 meses de gestión, pero ahora lo hará como morenista, en donde su Presidencia Municipal trabajará bajo los lineamientos de la Cuarta Transformación y basado en los principios que ha insistido AMLO de no robar, no mentir y no traicionar.

Es importante mencionar que el alcalde de Pacula lució enfundado con un chaleco con los colores de Morena, en donde el diputado Guerrero le dio la bienvenida a su partido y le dijo que únicamente se requiere tener las ganas de conducirse con honestidad y humildad ante el pueblo.

Además, le recomendó que deberá de trabajar como lo hace el Presidente de México, López Obrador.

También, el alcalde Espino aclaró que no busca ningún cargos popular, candidaturas o puestos, solamente contribuir a la Cuarta Transformación.

Concluido el informe de gobierno, el alcalde de Pacula se dirigió con los invitados a inaugurar las oficinas de Morena en este municipio.