Alcaldes y ciudadanos denuncian decenas de llamadas y mensajes de extorsión en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-En las últimas 48 horas la Fiscalía del Estado ha recibido un número importante de denuncias de ciudadanos y de cuatro alcaldes de Chiapas por ser objeto del delito de extorsión. Las víctimas refieren que han recibido llamadas y mensajes de texto de un presunto grupo criminal, exigiéndoles una cantidad de dinero y amenazas.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía y a las y los presidentes municipales para fortalecer las estrategias de prevención del delito de extorsión telefónica y destacó que en caso de identificar esta conducta delictiva hacer uso del número 911 y de la aplicación “No te enganches” para iniciar las investigaciones correspondientes.

“Hemos dado puntual seguimiento a las denuncias y se ha identificado que las llamadas de extorsión provienen del interior de penales del norte del país, por lo cual hago un llamado respetuoso a la ciudadanía y a las y los presidentes municipales para no engancharse con los extorsionadores y hacer uso de 911 y de la aplicación No te enganches y con ello iniciar las investigaciones correspondientes a través de la Policía Cibernética y no sea afectado su patrimonio ni el de su familiares”, declaró el fiscal general.