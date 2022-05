Alcaldesa de Aguililla, Michoacán; tomó posesión hace un mes, pero nunca ha ido al municipio a trabajar

Morelia, Michoacán.- Se acusa que la alcaldesa de Aguililla desde que tomó posesión nunca se ha ido a parar al palacio municipal o alguna parte del municipio que gobierna. Ha pasado casi un mes desde que Maria de Jesús Montes Mendoza fue nombrada como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato del edil César Arturo Valencia Caballero, el día 10 de marzo.

Fue el sacerdote de la diócesis de Apatzingán, José Luis Segura Barragán, quien a través de un mensaje señaló que desde que la edil Mondes Mendoza tomó el cargo no ha ido a trabajar al municipio y que despacha desde otros lugares.

En las redes sociales del Gobierno de Aguililla, se difundieron unas imágenes de la alcaldesa señalando que se había llevado a cabo una reunión con el Pleno del Cabildo Municipal, junta en la que se trabajó para determinar cuáles serán las acciones a realizar para el desarrollo del municipio. Y se envió un agradecimiento a los empleados del H. Ayuntamiento Municipal por cumplir con los planes de trabajo asignados.

Alcaldesa de Aguililla con Cabildo Municipal / Gobierno de Aguililla

Hoy el sacerdote Gilberto Vergara, confirmó que la alcaldesa desde que comenzó su gobierno ha despachado desde otro lado, él supone que desde Morelia, así mismo informó que desde el lamentable hecho del asesinado del alcalde y uno de sus allegados, el Gobierno de México no ha tenido presencia en el Municipio.

“Pusieron una presidenta que yo sepa, no está en Aguililla, está ahorita gobernando desde fuera, entiendo que estará en Morelia, según habían mencionado que posiblemente la semana que entra ya estaría en Aguililla, vamos a ver”, dijo el clérigo.

El padre Gil, como lo conocen en el pueblo, ha destacado en un mensaje que envió a la prensa que el silencio por parte de las autoridades es contundente, ya que ni el Gobierno de Michoacán o Federal ha dado respuestas al homicidio de César Valencia.

“Hasta ahorita no ha pasado nada, los funcionarios públicos no han vuelto, no hemos recibido ningún acercamiento, Rosa Icela desde el día de la muerte de César me habló por teléfono que en cuanto pasara el novenario quería hablar con nosotros, hasta ahorita nadie se ha reportado”, dijo el padre a través del teléfono.

Hace algunas semanas, como se informó en Debate, el sacerdote Gilberto señaló que el “Plan Integral para Aguililla” no se veía en el municipio, a pesar de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lo había presumido en diversas ruedas de prensa. Lo que deja ver que desde hace tiempo la comunidad de Aguililla, a pesar de estar “tranquila”, sigue en el abandono y olvido de las autoridades.

El equipo de Debate, al momento de realizar esta nota, intentó comunicarse con la alcaldesa Maria de Jesús Montes, para que diera su opinión o explicación del porqué no estaba despachando desde el Palacio Municipal en Aguililla, sin que hasta el momento se tenga una respuesta de su parte.