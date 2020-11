Alcaldesa de Salamanca, Guanajuato Beatriz Hernández da positivo a Covid-19

Salamanca, Guanajuato. - Mediante las redes sociales la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, informó que resultó positiva a Covid-19, por lo que se mantendra realizando trabajo desde casa, asimismo, señaló que se encuentra bien y sin síntomas de la enfermedad, pero que se mantendrá aislada para evitar contagios.

"Me informaron qué di positivo a la prueba de Covid-19. Ahora me encuentro trabajando desde casa, seguiré las recomendaciones médicas que me han sugerido", compartió la alcaldesa a través de sus redes sociales durante la mañana de este martes.

De igual manera la funcionaria señaló que continuará trabajando desde su domicilio, además de informar que no tiene síntomas de la enfrmedad y que se encuentra estable, agradeciendo a las personas que se han preocupado por su salud.

"No dejaré de trabajar, y de coordinar todas y cada una de las actividades que implica la administración pública, todo ello a distancia, será con la misma entrega y capacidad como lo hemos hecho hasta hoy. Me encuentro bien, sin síntomas, agradezco a todos por su preocupación", señaló Beatriz Hernández en un tuit que compartió en su cuenta oficial.

Durante los últimos días la Presidenta municipal de Salamanca se volvió viral debido a sus comentarios relacionados con la muerte del reportero de el medio El Salmantino, Israel Vázquez quien fue asesinado cuando se encontraba cubriendo una nota sobre el hallazgo de restos humanos en la colonia del municipio; por su parte la alcaldesa señaló que en ocasiones los reporteros se exponian de más al acudir a sitios inseguros.

El Salmantino reporta exclusión de parte del Ayuntamiento de Salamanca

Mediante una nota periodistica el medio de El Salmantino, reportó la exclusión por parte del Ayuntamiento de Salamanca en las reuniones de seguridad que realizó el gobierno municipal con el sector periódisctico de la entidad, en el cual no fue invitado el medio en el que laboraba Isarel Vázquez, el reportero que fue asesinado la semana pasada.

El medio local reporta que en la reunión entre el ayuntamiento y los reporteros locales se trataron temas de seguridad para el ejercicio periodistico, sin embargo, El Salmantino no fue integrado en la reunión. Luego de diferentes manifestaciones que se hicieron por parte de los periodistas para que se encontrará a los responsables del asesinato de Israel.

En la reunión se realizó una mesa de trabajo para establecer un manual que ayude a los periodistas a poder ejercer el trabajo de una manera más segura, además luego de la reunión el municipio envió a los reporteros un boletín informativo sobre los puntos trabajos, sin la clara participación de El Salmantino, señaló el medio local.

Capturan a dos relacionados con asesinato de Israel Vázquez

Fue el domingo 15 de noviembre cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, informó sobre la captura de dos sujetos que presuntamente mantienen relación con el asesinato del reportero, sin embargo, el Poder Judicial del Estado informó que la defensa de los imputados José ‘N’ y Martín ‘N’ solicitó la prórroga del plazo constitucional por 144 horas a efecto de recabar diversos datos de prueba.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó a través de sus redes sociales sobre la captura de dos sujetos que presuntamente tienen un vínculo con la muerte del joven reportero, señala una operación en conjunto con Secretaría de Seguridad Guanajuato, la Sedena y la Guardia Nacional, quienes realizaron la detención de los hombres.

Será el día 20 de noviembre cuando continúe la audiencia de los detenidos con relación al asesinato del reportero, la cual iniciará a las 10:30 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, mientras se mantendrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de los imputados.