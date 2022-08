Alcaldesa de Tijuana pide a delincuentes que 'cobren sus facturas a quienes no les pagaron'

Las autoridades informaron que ante la situación por la que están pasando en el estado de Baja California, se encuentran trabajando de manera coordinada gobierno federal, gobierno del estado y municipal por la seguridad y el bienestar de la población en general perteneciente a los municipios de la entidad.

Expresaron que se estarán manteniendo en comunicación para dar a conocer lo que está sucediendo.

Se dijo que hasta el momento se han estado presentando en la ciudad de Tijuana quemas de vehículos en varios puntos, en lo cual se está trabajando en campo para mantener la seguridad de la sociedad.

También se destacó que en coordinación con los tres niveles de gobierno el ejército ubicado en la Guardia Nacional mantiene el despliegue de sus electivos, más de tres mil hombres y mujeres en toda la marcha urbana para garantizar la seguridad del ciudadano.

La alcaldesa municipal, Montserrat Caballero anunció que ante los hechos que se están registrando en Tijuana y en coordinación con Mexicali, Ensenada y la gobernadora, todos los entes de la federación se reúnen para demostrar que están con la sociedad y que se tiene que mantener la calma.

“Estamos aquí para decirles que tienen que mantener la calma, estamos con ustedes, estamos coordinados y sobre todo que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas” expresó la presidenta municipal.

Cabe mencionar que lanza comunicado hacia el crimen organizado que está cometiendo los delitos mencionados anteriormente y manifiesta que Tijuana permanecerá en activo cuidando los ciudadanos y solicita que cobren las facturas a quienes les deben.

“Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”Destacó.

Agregó que están vigilante de la población, están en coordinación y para cerciorarse de la seguridad de las personas van a salir los tres mil efectivos de la guardia nacional, dos mil policías y todo el ente de gobierno a la protección de Tijuana si es necesario.

De igual manera comentó que en estos momentos se encuentran tomando las medidas correspondientes en coordinación absoluta con gobierno del estado y están dando la cara por los tijuanenses como lo han venido haciendo.

“Tijuanenses continuemos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a quitar nuestra tranquilidad y nuestra libertad” finalizó.