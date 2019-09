Aldo, el normalista que sobrevivió a la escalofriante noche en Iguala

Ayotzinapa.- El 26 de septiembre de 2014 es sin duda un día marcado de dolor por 43 familias, las cuales perdieron a su ser más querido: sus hijos. Ese día los normalistas de Ayotzinapa se disponían a trasladarse a una marcha a la Ciudad de México, sin pensar que ese día se enfrentarían a una pesadilla.

Desde aquel entonces, han pasado cinco años de incertidumbre para los padres de los normalistas, pues son 43 de los que no se sabe su paradero, y por otro lado el de uno que aunque lo tienen a su lado, se debate entre la vida y la muerte. Ese es el caso de Aldo Gutiérrez, uno de los sobrevivientes al ataque en Iguala.

Aldo, apodado La Garra por sus amigos, tenía una vida por delante, pues tenía solo 19 años. Su vida cambiaría al recibir un disparo de policías municipales de Iguala que le provocaría un daño cerebral irreversible. El joven permaneció en coma un año y medio. Hoy se encuentra estable pero en estado vegatativo.

El día de la desaparición

Fue en el 2014 cuando los normalistas tomaron cinco autobuses en la estación de Iguala. Los jóvenes se disponían a ir a la Ciudad de México a una marcha para el 2 de octubre. Fue a los minutos de abordar la unidad cuando una patrulla se atravesó a uno de los autobuses. Los normalistas se bajaron para mover la patrulla, sin embargo tres patrullas más venían, de las cuales los agentes comenzaron a dispararles de uno a uno.

“Se sale el policía, saca la llave y se va. Lo que hicimos varios compañeros fue mover la patrulla para que nos abriera paso y nos percatamos que atrás venían tres patrullas más, las cuales empezaron luego a dispararnos”, dice el normalista sobreviviente.

El estudiante recuerda que un balazo atravesó la cabeza de Aldo Gutiérrez esa noche.

Ya nomás vimos que de repente se cayó y empezó a sangrar por el oído, por la nariz y por la boca, estaba ahí convulsionando.

“Éramos alrededor de 15 compañeros que seguíamos en el autobús, escondidos entre los asientos, vimos como los policías no permitían que los paramédicos levantaran al compañero”, dice el testigo.

Cuando todo paró el joven selañó que lo llevaron al hospital. Su familia lo encontró al día siguiente en el Hospital General de Iguala, en donde el papá de Aldo dio a conocer que no fue atendido como se debía. Asimismo, los doctores les dieron un diagnóstico desalentador: había un 80 por ciento de probabilidad de que el estudiante muriera.

“Se le dañó el 65 por ciento del cerebro. La bala que le atravesó le dañó parte de la vista, parte del cerebro, pero lo más difícil fue cuando no se le dio la atención como debería de ser”, señala Leonel Gutierrez Solano, hermano de Aldo.

Después, lo llevaron al Instituto Nacional de Rehabilitación, en total estuvo internado cuatro años.

En 2018, sus hermanos lograron que el Gobierno federal construyera una casa especial para Aldo Gutiérrez, donde lo atendieran enfermeras y médicos.

Aldo se comunica con movimientos en sus dedos y un gran logro es haberle quitado un ventilador para que respirar por sí solo, sin embargo cuenta su familia, no llegan los medicamentos que solicitan, además dicen que no hay a veces luz, y encima de eso les llegan los recibos a pagar muy altos.

“Ahí donde Aldo no hay luz en el baño. A veces no tiene el refri de él con su medicina, no tiene luz a veces. Desde cuando están que nos van a arreglar la luz, pero todavía falta. Han llegado los recibos hasta de 6 mil, carísimo. Ahorita lo estamos pagando, que lo van a reembolsar”, dice la madre de Aldo.

Hasta el momento 21 policias están detenidos, todos ellos acusados por tentativo de homicidio contra Aldo. La familia espera que el o los responsables pague por lo que le hizo al joven y se haga justicia por la desaparición de los demás normalistas.

Hoy, a cinco años de la desaparición, las familias no quitan el dedo del renglón y exigen justica y los cuerpos de sus hijos. Foto: Reforma