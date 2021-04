Alejandro Moreno llama a priistas a "defender a México" en inicio de campañas

México.- Con el inicio de campañas federales este domingo 4 de abril, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido está listo para el proceso electoral 2021, por lo que hizo un llamado a la militancia priista para "defender a México".

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Moreno recordó que este día arrancan las campañas para los 3 mil 412 cargos públicos que se disputarán el próximo 6 de junio, entre los cuales figuran 500 diputaciones federales, por lo que aseguró que el PRI está listo para "ganar la mayoría en el Congreso".

Leer más: Mexicanos abarrotan playas de Acapulco pese a las advertencias de la SSA

En otra publicación, el líder nacional del PRI pidió a sus candidatos "darlo todo" y escuchar las necesidades de los mexicanos para brindar soluciones a sus problemas.

"Para que México crezca tenemos que darlo todo en el territorio, ir al encuentro de los mexicanos, escuchar cada una de sus preocupaciones y respaldar sus luchas y causas. ¡Llegó la hora de defender a México! ¡Unidos vamos a ganar!", declaró Moreno.

En su columna para Milenio, Alejandro Moreno reconoció que "el PRI no es perfecto, pero da resultados", asegurando que su partido se consagró como "referente internacional" durante los gobiernos priistas en ámbitos como salud, turismo y generación de empleos.

En contraste, el dirigente priista señaló que con Morena en el poder hemos presenciado crisis y estancamiento económico, como la inflación generada por los precios altos de los combustibles y la canasta básica, así como el cierre de negocios y aumento de desempleo que inició desde antes de la pandemia.

Morena ya demostró que no sabe, no quiere y no puede", señaló.