Alerta Claudia Pavlovich por mayor movilidad en Sonora 

Sonora.- La Gobernadora Claudia Pavlovich alertó que en Sonora se registró un aumento en la movilidad de las personas y pidió el apoyo y solidaridad de los ciudadanos para revertir el crecimiento acelerado de la pandemia de Covid-19.

Explicó que Sonora tiene un índice de letalidad menor al nacional, pero la curva de contagios está creciendo rápidamente y es necesario frenar ese incremento.

Hace días les dije que estaba muy preocupada porque habíamos superado los mil contagios y teníamos 79 decesos. Hoy, siete días después, ya rebasamos los mil 800 casos y tenemos 139 fallecimientos. Es decir, en una semana se nos dispararon 73 por ciento los contagios y 66 por ciento las muertes

dijo en un mensaje por redes sociales.

Indicó que el regreso paulatino a la "nueva normalidad" no debe ser interpretado como una autorización para realizar todo lo que se hacía antes de la pandemia.

La Gobernadora priista mencionó que se reporta una movilidad de los ciudadanos mayor al 60 por ciento.

"Estamos a días de que inicie la reactivación económica, y se nos confirmó de parte del Gobierno Federal que sólo ellos definirán los tiempos para esta reapertura. Este plan nacional iniciará el 1 de junio únicamente para los sectores minería, construcción, industria aeroespacial y automotriz, de manera progresiva y con estrictos protocolos sanitarios", recordó.

Pavlovich insistió en el llamado a quedarse en casa.

"Me preocupa que esta reactivación llegue con un alto impacto a la salud porque confundamos el regreso a esta 'nueva normalidad' con un regreso a la normalidad de antes, y hasta que no se tenga una vacuna no podemos regresar a lo que estábamos acostumbrados. Todos debemos seguir con las medidas de sanidad y únicamente con salidas esenciales", expuso.