Alerta Secretaría de Salud Michoacán sobre venta ilegal de vacunas apócrifas contra Covid-19

Michoacán. - Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), advirtió a la población sobre la venta ilegal de vacunas apócrifas en contra del Covid-19 de las empresas Cansino Biologics, Shinopharm Group y Sinovac.

Ante el riesgo que se corre por la venta de vacunas falsas contra el SARS-CoV-2, y el peligro a la salud al que se enfrentan las y los ciudadanos, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), publicaron una alerta con información explícita mediante sus redes sociales.

“Queremos alertar a la población sobre la comercialización ilegal de vacunas apócrifas contra el #COVID19, supuestamente, de las empresas CanSino Biologics, Shinopharm Group y Sinovac. Les recordamos que la venta del biológico representa un fraude y un gran riesgo para la salud” informó a través de sus redes sociales la Secretaría de Salud del Estado.

Se resalta que cualquier supuesto biológico contra el Covid-19 que se ofrezca a la venta a través de cualquier página web, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, significarán fraude y un gran riesgo para la salud de las personas.

“Cofepris reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra la Covid-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad y que incumplan las directrices de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México, disponible en http://bit.ly/3sCIFia”, alerta la Cofepris en un boletín de prensa.

Cualquiera de los tres biológicos al inicio mencionados, no se deberá adquirir, ya que, en México, por el momento no está autorizado su comercio al sector privado; además de que la empresa no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que, si alguien adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa, informó la SSM mediante un comunicado.