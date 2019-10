Alertan sobre la falsificación y venta ilegal de medicamento Probi-Rhod

Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) replicó la alerta a la población que en todo México lanzó su homóloga federal sobre la falsificación y venta ilegal del producto Probi-Rhod, solución inyectable, de la empresa Probifasa, S.A. de C.V.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales, refirió que, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó, a través de la Dirección Ejecutiva de Programas Especiales, que el producto en comento ostenta registro sanitario 109M91 SSA, el cual no se encuentra vigente, por lo que no está autorizado para ser fabricado, ni comercializado en México.

“La COFEPRIS realizó una investigación a partir de una denuncia relacionada con la falsificación del producto Probi-RohD, solución inyectable. Derivado del resultado de la investigación la COFEPRIS recomienda no adquirir ni usar el producto en cualquier presentación y número de lote”, dijo.

Urbina Vidales explicó que el producto Probi-RhoD Inmunoglobulina Humana anti D, solución Inyectable señala en su etiquetado que es fabricado por PROBIFASA, S.A. DE C.V. con domicilio en Calz. México-Tacuba No. 1419 Col. Argentina Poniente 11230 México D.F. y ostenta el registro sanitario 109M91 SSA.

Dicho establecimiento, detalló, no corresponde con la empresa PROBIFASA, S.A. DE C.V., por lo que se desconoce dónde está siendo fabricado, aunado al hecho de que el registro sanitario 109M91 SSA no se encuentra vigente. Con base en lo anterior, no está autorizado por COFEPRIS para su fabricación o comercialización en territorio nacional.

El comisionado puntualizó que ante tales hechos se recomienda al personal médico NO prescribir el medicamento y considerar otras alternativas terapéuticas, y a la población en general se le recomienda consultar con los profesionales de la salud otras opciones terapéuticas.

El comisionado subrayó que si alguien consume el producto y presenta cualquier reacción adversa relacionada con el uso de Probi-RohD debe acudir de inmediato a atención médica y tal hecho debe reportarse a la COFEPRIS al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

“La COEPRISS continuará las acciones de vigilancia para evitar que productos falsificados representen un riesgo a la salud de la población, a través de la suspensión y clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen”, advirtió el comisionado.