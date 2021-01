Alianza Federalista respalda al INE ante cese de Las Mañaneras de AMLO durante periodo de campañas

Jalisco. - Mediante sus redes sociales los integrantes de la Alianza Federalista hicieron una publicación en donde respaldan al Instituto Nacional Electoral (INE), en el cese de Las Mañaneras que brinda cada día el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la temporada de campañas electorales en México.

"Al solicitar el cese de transmisión de las #Mañaneras en el período de campañas, el @INEMexico no coarta la libertad de expresión del @GobiernoMX; evita la inequidad en la comunicación, cumple la Constitución y evita el mal uso de recursos públicos", compartió la Alianza Federalista a través de sus cuentas oficiales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los integrantes del bloque señalaron que el cese de la rueda de prensa matutina no coarta la libertad de expresión del dirigente del país, solamente cumple con lo establecido en la Constitución, además de evitar el mal uso de recursos públicos.

Asimismo, los gobernadores señalaron que se debe tener una campaña electoral sin propaganda y garantizar un proceso equitativo, para evitar que el proceso se realice de una manera parcial, de acuerdo a la información publicada por el bloque.

Leer más: Falta de oportunidades educativas y el contubernio, son la raíz de la violencia en Guanajuato: AMLO

"Los ciudadanos tienen derechos y los gobiernos tenemos atribuciones. No transmitir propaganda gubernamental durante campañas garantiza la equidad electoral. La democracia en #México debe estar por encima de todo", compartió la Alianza Federalista en sus cuentas de redes sociales.

Este no es el primer roce que mantienen los goberadores con el Ejecutivo Federal, pues con anterioridad han realizado señalamientos ante el recorte del Presupuesto de Egresos de este 2021, el manejo de la pandemia, el uso de las energías renovables, la desaparición de los fideicomisos, así como la violencia que se vive en México y en al menos 5 de los 10 estados gobernados por los integrantes de la Alianza Federalista.

AMLO responde al INE, niega propaganda política en La Mañanera

Luego de que el INE señalará que no se permitirá la transmisión íntegra de la rueda de prensa matutina durante las campañas electorales que se llevarán a cabo en México, AMLO respondió al instituto y señaló que La Mañanera no es propaganda política y no deben confundirse como tal, el Ejecutivo señaló que sus ruedas brindan información a los ciudadanos y no exhorta a los mexicanos a votar por ningún partido político.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante su participación en el foro de “Las redes del odio en México”, el cual fue organizado por el Colegio de México, resaltó que sería a partir del mes de abril cuando la conferencia que se lleva a cabo en el Palacio Nacional ya no podrá ser transmitida en su totalidad.

"Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales", compartió Lorenzo Córdova en un mensaje a través de sus cuentas oficiales.

Alianza Federalista respalda a AMLO ante cese de La Mañanera

El funcionario afirmó que la decisión de que sea suspendida de manera íntegra La Mañanera, se sustenta en el artículo 134 de la Constitución Política la cual establece que los servidores públicos deberán aplicar con imparcialidad los recurso públicos que se encuentran bajo su administración, sin que estos puedan influir en la competencia entre los partidos políticos.

Leer más: Son 200 organismos autónomos los que serán analizados para ser absorbidos: AMLO

Esta medida tuvo respuesta inmediata del Presidente de la República, quien señaló que además de “Silenciarlo”, el órgano electoral también afectará el derecho a la información de las y los mexicanos al prohibir la transmisión completa de su rueda de prensa.

Asimismo, AMLO resaltó que el Gobierno Federal acudirá con las instancias judiciales en caso de que sus conferencia de prensa diaria sea limitada, “Sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal”, advirtió el Ejecutivo Federal.