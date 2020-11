Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad de Guanajuato resulta positivo a Covid-19

Guanajuato. - Mediante las redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca informó sobre su resultado positivo de Covid-19, además de señalar que es un paciente asintomático y que mantendrá sus actividades desde la distancia, cumpliendo las actividades de su cargo señaló el funcionario.

"Les informo que di positivo en SARS-COV-2 y que estoy totalmente asintomático. Impera el aislamiento y seguimiento médico. Las responsabilidades del cargo las sigo desde casa. Gracias por el cariño mostrado por mi familia, compañeros/as y amigos/as", compartió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato el día de ayer.

Asimismo, el funcionario agradeció a las personas y seres queridos que se han preocupado y le han demostrado su interés por el bienestar de su salud, por lo que aprovechó para señalar que se encontraba bien y no manifestaba ningún síntoma de la enfermedad.

El día de hoy una jueza determinó que el funcionario debe comparecer ante el Poder Judicial en conjunto con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, esto ante las presuntas detenciones y agresiones en contra de cuatro mujeres integrantes del colectivo 'A Tu Encuentro', el cual se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo a medios locales la audiencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, fue programada para el próximo primero de diciembre a las 13:15 horas.

Asimismo, el día de ayer la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández también informó que ella había resultado positiva a Covid-19 por lo que seguiría con sus actividades desde casa a fin de evitar contagios, además de señalar que se encontraba bien de salud y que continuaría trabajando de manera remota.

"Me informaron qué di positivo a la prueba de Covid-19. Ahora me encuentro trabajando desde casa, seguiré las recomendaciones médicas que me han sugerido", compartió la alcaldesa a través de sus redes sociales durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

Detienen a 27 en León por no usar cubrebocas

A causa de no traer cubrebocas, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato realizó la detención de al menos 27 individuos, debido a que en el estado el uso de la mascarilla para evitar los contagios del Coronavirus se hizo obligatoria luego de que el estado volviera a color naranja tras un rebrote de contagios

De acuerdo con lo informado por el perfil de Twitter de Seguridad León, las detenciones fueron realizadas a personas que no contaban con su cubrebocas, la cual se ha vuelto indispensable durante la pandemia por Covid-19.

"Como parte de nuestra operatividad en apoyo a autoridades de Salud, este sábado por la noche fueron detenidas 27 personas por no usar su cubrebocas. Recuerda que es importante que te cuides y cuides a los demás", compartió la SSP mediante su cuenta oficial de Twitter.

Según lo establecido por el Gobierno del Estado las personas que no hagan uso del cubrebocas, podrán ser acredoras a una detención administrativa de hasta las 36 horas de arresto y la cual se deberá cumplir en los separos municipales.