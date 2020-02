Amaba a México y México me la quitó: padre de estudiante asesinada en Puebla

Puebla.- "Mi hija decía 'papi, es que yo amo a México', y México me la quitó", fue lo que dijo entre lágrimas Jorge Enrique Quijano, padre de Ximena, una de los tres estudiantes de medicina asesinados en Puebla.

En una rueda de prensa, los padres de dos de los estudiantes asesinados, Ximena y José Antonio, quienes eran originarios de Colombia y se encontraban de movilidad en la UPAEP, recordaron a sus hijos y pidieron al pueblo mexicano exigir justicia.

No hay palabras, ya he llorado mucho y lo que me falta. Pedimos justicia (...) que nos unamos todos, que le gritemos al mundo, a las autoridades, a la ley", expresó el padre de Ximena.