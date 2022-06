Amairani sólo tenía 25 años, desapareció el lunes en Guaymas y tres días después la hallan muerta 

Guaymas, Sonora.- La joven Amairani Rascón Ramos, de tan sólo 25 años y madre de una pequeña, fue encontrada muerta por pescadores ayer por la noche en la zona denominada Bacochibampo, su cuerpo flotaba en el agua.

De acuerdo a medios de comunicación locales, fue a las 21:00 horas que se dio el hallazgo de su cuerpo por parte de los trabajadores del mar, quienes dieron aviso a las autoridades. Estaba justo en la zona de manglares, donde están las pangas.

Sobre las causas precisas de su muerta por el momento se desconocen, y esto se determinará ya que se tengan los resultados de la autopsia.

Ella fue reportada como desaparecida el pasado lunes a través del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, y en su publicación exponían que ella había sido vista por última vez en la colonia El Mirador.

Tras su desaparición familiares y amigos realizaron una manifestación exigiendo que ella regresara.

Se informó que Amairani mide 1.65 metros, es de complexión media, morena clara, ojos grandes color miel y cabello castaño, y como señas particulares tiene tatuajes: Un corazón en hombro derecho, el nombre de "Kimberly" con una pluma en hombro izquierdo, una rosa en el codo y un corazón rojo en la muñeca derecha.

Lo informado por medios locales es que el cuerpo encontrado en la zona de Bacochibampo coincide con sus características, incluso que le fue observado uno de sus tatuajes.

El 25 de noviembre a través de su cuenta de Twitter: AmairaniRamos12, donde se aprecia la leyenda Don´t worry, be happy, retuitieó un comentario que hacía alusión a la imagen de Marisol Cuadras, joven feminista que murió ese día durante un ataque armado frente al Palacio Municipal de Guaymas.

Y al día siguiente, como premonitorio, tuiteó: Me da mucho miedo saber que estoy dejando a mi hija en un país tan inseguro, donde no nos respetan por el hecho de ser mujeres muchas veces y en lucha para combatir estos hechos nos puedan arrebatar la vida de la manera más cobarde me duele. #NiUnaMas #JusticiaParaMarisol.

Al momento las autoridades no han dado detalles de lo sucedido con Amairani, sus familias, amigos y la sociedad en general exigen justicia por ella y todas las mujeres que han asesinado.