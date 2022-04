Amenazan a defensora de cenotes de Homún y a sus hijos en Yucatán

Se espera que en los próximos días el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decida si mantiene o no la suspensión de operaciones de la mega granja que cuenta con 49 mil cerdos.

Aseguraron que esta no es la primera ocasión en que los activistas que se oponen a la operación de la mega granja de PAPO son objeto de intimidaciones y amenazas, pero esta vez llama la atención que la amenaza está dirigida contra la infancia de Homún , cuyo pueblo maya está en su "legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano".

En un principio, el agresor le solicitó información sobre los recorridos turísticos en Homún, pero pronto pasó a referirse a su lucha en defensa de los de los cenotes en un claro tono de amenaza . Cuando la activista le preguntó su nombre al desconocido, esta persona sólo insistió en cuestionar si no teme por la vida de sus hijos.

La activista de Yucatán , que pertenece al colectivo también conocido como Guardianes de los Cenotes, denunció que fue víctima de la amenaza la mañana del martes 5 de abril, cuando recibió una llamada telefónica de un desconocido preguntando si no teme luchar por los cenotes de Homún y por la vida de sus hijos .

Raúl Durán Periodista

