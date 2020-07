Amenazan a diputada por matrimonio LGBT en Baja California

Mexicali, Baja California.- Ante la discusión para aprobar el matrimonio igualitario este miércoles en Baja California, la diputada Miriam Cano Núñez reveló que ha recibido amenazas de muerte en algunos casos, y discriminación en general, por impulsar la iniciativa.

"Ha resultado bastante doloroso el estar viviendo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, yo lo he vivido desde antes de presentar la iniciativa, fueron personas al Congreso y de frente me agarraron en algún momento y me dijeron que ojalá mis hijos se murieran triturados, y desmembrados, agarrándome de los brazos", describió la diputada de Morena, Miriam Cano Núñez.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"En la Comisión se pretendía generar una ruta para socializar el tema y escuchar a diferentes grupos, pero desgraciadamente hay grupos que han hecho declaraciones dolosas y lastimosas, recibí amenazas, y ahora vía whatsapp y messenger algunos comentarios ponen deseos de muerte", agregó.

El pasado 8 de julio la CNDH hizo un llamado "urgente" al Congreso del Estado para que apruebe las reformas al Código Civil, en favor de personas del mismo sexo.

Convocamos a todas las personas legisladoras de dicho Congreso Local a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado sobre este tema", advierte.

La legisladora señaló que están dentro del término para hacer caso a la CNDH, aunque las amenazas causen mella, estrés innecesario y temor.

En conferencia de prensa con Cano Núñez, la activista con 20 años de experiencia, Jay Fernández, vocera de Une Ensenada, indicó que denunció ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que Monseñor José Isidro Guerrero Macías, Obispo de Mexicali, convocó a una protesta en contra del matrimonio del mismo sexo este fin de semana.

Por ello, el Director de Admisibilidad, Orientación e Información de la Conapred, Enrique Ventura Marcial, recordó al Obispo de Mexicali que en México la no discriminación está respaldada por la Constitución y otras leyes.

Lo exhorto para evitar actos de discriminación en agravio de las personas de la diversidad sexual", indica el oficio enviado el pasado 10 de julio.

Fernández puntualizó que el cumplimiento de los derechos de las personas LGBT+ tienen un retraso de más de 30 años en la Entidad, y desde el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se modifiquen el artículo séptimo Constitucional de Baja California y algunos del Código Civil.

En Mexicali, Capital de Baja California, hay una oposición férrea al matrimonio igualitario.

Este sábado, domingo y lunes, grupos en favor del matrimonio entre un hombre y una mujer realizaron protestas, caravanas vehiculares y desplegados en redes sociales.

La Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano consideró que el exhorto de la Conapred fue una violación a las convicciones y expresión del Obispo.

Guillermo Montaño, Director de temas de Vida y Familia del Consejo Mexicano de la Familia en Mexicali, se dirigió hoy a Tijuana para pedirle al Gobernador Jaime Bonilla una reunión.

"Baja California está respondiendo a la problemática que tenemos en el Congreso con algunos diputados, ayer tuvo gran éxito la caravana en San Quintín, donde se entregaron cartas ciudadanas a las autoridades, así como en Tecate y Tijuana", celebró.

Queremos entregar documentos para que se den cuenta los legisladores y Gobernantes de esta inconformidad", señaló.

El artículo séptimo Constitucional del Estado de Baja California, dice en su segundo párrafo: "El Estado reconoce y protege la institución del matrimonio como un derecho de la sociedad, orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose ésta solamente mediante la unión de un hombre con una mujer".

La Iniciativa está presentada desde hace ocho meses en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, pero fue hasta el pasado 7 de julio que se votó a favor de llevarla al Pleno del Congreso para su aprobación final.

También te puede interesar:

Comisión aprueba proyecto de matrimonio igualitario en Baja California

Gobernador de Sinaloa ha frenado legislación para los LGBT

Famosos conmemoraron el orgullo LGBT de esta forma