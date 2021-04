Amenazan a periodista de Yucatán desde un teléfono de la Secretaría de Seguridad Pública

Mérida, Yucatán.- El periodista Erick Manzanilla Gómez, director del portal de noticias Presidio Mx, denunció públicamente que recibió amenazas por parte de una persona desconocida que se comunicó por medio de la línea telefónica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

El periodista, quien se dedica a abordar temas de seguridad, informó al medio Haz Ruido que luego de realizar una transmisión en vivo en la que reportó una balacera en la colonia Bojórquez recibió una llamada del número 9999 30 32 00 de la SSP.

Erick al contestar, escuchó la voz distorsionada de una persona que le recalcó que "ya está hasta la put@ madre de sus transmisiones", por lo que le exigió que las pare "o te paramos".

Erick Manzanilla Gómez pidió al hombre que se identificara, pues se estaba comunicando desde un teléfono oficial de la Policía Estatal, pero continuaron las amenazas, las cuales logró grabar.

"Hasta ahorita somos amigos, pero ya te estás pasando de listo. Tú sabes que hemos tenido problemas, tú me dices si queremos tener problemas, ya sabes quiénes somos. Hasta ahora somos amigos, pero si tú quieres, podemos dejar de serlo", amenazó.

De acuerdo con el medio Haz Ruido, el cual tiene una copa, señalan que se escucha que la persona no identificada le recalca que la llamada es un primer aviso, pero que para la próxima no va a ser tan flexible. "Tú sabes si quieres que seamos amigos", insistió.

"Yo te voy a pedir algo, párale a las transmisiones estúpidas, para el relajo con la Secretaría, para eso, te estás metiendo en una camisa en donde no eres necesario. ¿Estamos o no estamos?", enfatizó el hombre que no se quería identificar y que se comunicó desde la SSP.

El sujeto no identificado le pidió al periodista que no realice ninguna transmisión el sábado en la noche, como suele hacerlo el medio Presidio Mx desde hace semanas, y prometió volverle a llamar el domingo "para ponerse de acuerdo".

El periodista Erick Manzanilla menciona que aceptó para saber de qué se trata, trata de averiguar quién es la persona, pero ya no volvió a comunicarse con él, pero recalca que la llamada provino de la SSP y tardó más de dos minutos.

"La persona que lo hizo tenía toda la intención de que sepamos de que se trata de la Policía o fue muy imprudente", agregó.

Al tratarse de una amenaza relacionado con su trabajo periodístico, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

Además, el periodista manifestó estar preocupado por su integridad y la de sus familia, por lo que por seguridad hizo pública la amenaza a través de redes sociales de Presidio Mx.

Declaró que confía que las autoridades federales le brinden seguridad en cuanto se esclarezca el caso y sostuvo que espera que no se pierda la libertad de expresión en Yucatán.