Ana fue asesinada en Chalco, y su familia ahora exige justicia

Estado de México.- Más de un año ha pasado desde la terrible tragedia que dejó inmersa a la familia de Ana, estudiante de gastronomía en el municipio de Chalco, tras su asesinato, en un caso impunemente no resuelto, y ahora ellos mismos buscan justicia.

El hilo de los hechos relata que Ana fue secuestrada en octubre de 2018, cuando salió a comprar unas fresas cerca de su casa ubicada en el Centro de Chalco, sus plagiarios pidieron 7 mil pesos por su liberación y pese a que la familia cumplió con el pago, apareció muerta horas después en un paraje de la comunidad de San Pablo del mismo municipio.

La cuenta bancaria está vigente y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha hecho nada para investigarla, tal vez ahí estén las respuestas que buscamos, aseguraron.

Pixabay

Desde el asesinato de Anita, su familia asegura haber sido revictimizada debido a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “nos traen de un lado a otro”, en un principio la Fiscalía Regional de Chalco llevó el caso y debido a que no hubo avances en la investigación fue girado a Tlalnepantla, donde a decir de familiares hace unos meses giraron la carpeta a Nezahualcóyotl donde tampoco les hicieron caso.

Fuimos a Tlalnepantla a ver qué había pasado y allá nos dicen que no que ya la giraron para Neza, vamos a Neza y nos dicen que ya la regresaron a Tlalnepantla a la fiscalía de feminicidios porque era competencia de ellos, lamentablemente el actuar de la Fiscalía ha sido omisa y muy negligente, dijeron.

Debido a la falta de respuestas la familia de Anita se acercó al Movimiento de Ciudadanos Organizados, donde el abogado Santos Montes Leal absorbió el caso.

AFP

Tienen varios indicios, la familia piensa que pudieron ser unos vecinos de la comunidad donde habitan y declararon todo eso, la cuenta en la que se depositó el dinero es vigente, entonces si no se ha hecho la investigación es porque no tienen interés en hacerlo, tienen los datos fidedignos y la Fiscalía no los toma, aseguró el abogado Santos Montes.

Incluso hasta el momento los familiares no han recibido dictamen de los daños que sufrió la joven “lamentablemente la Fiscalía no ha atendido con celeridad a la mamá porque ni siquiera le han dicho a la mamá si fue violada, los resultados del examen de necropsia, no le han dado ninguna información, ya tiene más de un año y lo único que hacen es darle vueltas y vueltas”, aseguró el abogado.