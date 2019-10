Analiza Iglesia ordenación de hombres casados 

Cd. de México, México.-La Iglesia católica analiza la opción de ordenar como sacerdotes a hombres casados, pero sólo bajo ciertas condiciones.



En el marco del Sínodo Panamazónico, en el que 185 padres sinodales reflexionan sobre el presente y futuro de esa religión desde una visión pastoral, social, cultural y ecológico, se propuso discutir la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable.

Ante la polémica que ha causado esta propuesta, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que espera que los padres sinodales hagan la mejor propuesta que consideren para el bien de la Iglesia."Oramos al Espíritu Santo para que los Padres Sinodales hagan al Santo Padre la mejor propuesta que consideren conveniente para el bien de la iglesia de Jesucristo, en este asunto tan complejo que ha abierto puerta a especulaciones de toda índole", afirmó la Arquidiócesis en la editorial dominical de Desde la Fe.Las normas eclesiales deben favorecer y no obstaculizar la atención espiritual y pastoral de las comunidades, especialmente de aquellas que están necesitadas de ministros ordenados que puedan predicar el Evangelio y presidir la Eucaristía, apuntó.

La Iglesia católica analiza cambios en la disciplina de los sacerdotes al aceptar hombres casados. | EFE



No obstante, señaló que independientemente de que se apruebe la ordenación de sacerdotes a hombres casados, esto no significaría un cambio en la disciplina de la Iglesia latina.



"Como ha señalado monseñor Felipe Arizmendi, Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y responsable de la Doctrina de la Fe en la Conferencia del Episcopado Mexicano, se trata de una propuesta que responde a la realidad de dicha región, pero, independientemente de que se apruebe, esto no significaría un cambio en la disciplina secular de la iglesia latina de que todos los sacerdotes se deben comprometer a vivir célibes", agregó.



La Arquidiócesis explicó que la aceptación de hombres casados y probados al ministerio sacerdotal es algo que ya ha existido en la tradición apostólica, por ejemplo, recordó, en el Nuevo Testamento, en la Primera Carta a Timoteo (3,2-4), se pide que el epíscopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario y apto para enseñar.



"Un hombre probado, de buena fama, maduro en la fe, que ha dado muestras de calidad humana y ha sabido ser buen esposo y padre, podía ser un candidato idóneo para recibir la ordenación episcopal", sostuvo.



Más tarde, detalló que se instauró en la Iglesia la disciplina de que solamente hombres célibes pudieran recibir la ordenación sacerdotal.



Aunque en la iglesia católica de tradición oriental, empero, es posible que hombres casados sean ordenados como presbíteros.



También en la Iglesia católica occidental hay algunos casos en los que se ha admitido a hombres casados al sacerdocio ministerial, admitió.