Andrea casi muere por la brutal golpiza de su expareja; hoy, él podría salir libre

Mérida.- Andrea estuvo al borde de la muerte tras ser golpeada brutalmente por quien era su pareja, un hombre llamado Christian. Hoy, a dos años de la agresión, el sujeto podría quedar libre.

Era el 7 de noviembre de 2018 cuando la mujer de 20 años de edad fue víctima del ataque en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su entonces novio la golpeó durante más de una hora en la cabeza, a patadas, puñetazos y latigazos que casi le quitan la vida.

Andrea nunca olvidará ese momento en que apenas despertaba y sin mediar palabra la persona que consideraba su amor estuvo a punto de asesinarla.

"Yo estaba desertando, sólo vi a mi exnovio, Christian, como muy centrado en la computadora y en mi celular y en su celuar, fue directo a la agresión. Me empezó a golpear con sus puños, a dar patadas, me jaló el cabello y pues mi cabeza terminó en el piso o la pared. Había un cable, con eso me empezó a dar como latigazos, luego con un perchero de madera me empezó a dar en la cabeza", relató la víctima.

Christian, quien sabía artes marciales, golpeó brutalmente a Andrea y estuvo a punto de asesinarla. Foto: Especial

Christian "N" había practicado durante años artes marciales como taekwondo y karate, por lo que sabía exactamente cómo golpear a su víctima para lastimarla.

Fue tan sólo por un descuido del agresor que Andrea logró escapar y pedir ayuda. Permaneció dos semanas hospitalizada y tras ser dada de alta denunció al hombre.

Autoridades localizaron a Christian y le dictaron presión preventiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, a dos años del crimen, Christian podría quedar libre debido a que los magistrados a cargo del caso sostienen que las lesiones que infligió a su víctima no pusieron su vida en peligro.

Tras ser rechazados ocho recursos de amparos interpuestos por el agresor, el pasado 6 de diciembre su defensa pidió revisar el caso a magistrados del décimo cuarto distrito federal con sede en Yucatán.

Los magistrados Jorge Enrique Eden Wynter Garacía, Pablo Jesús Hernández Moreno y Didier Rolando Ramírez Canto decidieron reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones, ya que aseguran que Andrea no presentaba evidencias de haber corrido riesgo de morir por las lesiones sufridas.

Sostienen que la agresión no evidencia que Christian hubiera intentado asesinarla, pero Andrea asegura todo lo contrario.