Andrés Manuel López Obrador llega a Tabasco para atender emergencia

Tabasco.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, para atender la situación de emergencia de Tabasco.

Debido a las intensas lluvias del huracán "Eta", se han registrado inundaciones en Tabasco, por lo que el Presidente tuvo que cancelar su gira por Nayarit y Sinaloa.

El Mandatario arribó junto con el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y fue recibido por el gobernador Adán Augusto López y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que tras cancelar su gira por Nayarit y Sinaloa se trasladó en un avión de la Fuerza Aérea por primera vez a Tabasco.

Hay una situación de emergencia en Tabasco, he estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias y sobre todo a la situación de la Presa Peñita que es la que pueda inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico