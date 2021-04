Andrés Manuel López Obrador promete trabajo y dejar de comprar gasolina en Tamaulipas

Tamaulipas.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le prometió a los obreros de la Refinería Francisco I. Madero de Pemex que se encuentra en la Ciudad Madero, Tamaulipas, contratarlos directamente y que pronto dejen de comprar gasolina.

Durante su visita a la refinería Andrés Manuel López Obrador busca garantizar oportunidades laborales para los obreros de planta así como los transitorios, también sostuvo una reunión y supervisión de los trabajos de mantenimiento del lugar, el cual puede producir hasta 180 mil barriles de crudo al día.

Que directamente se contrate ya sea trabajador de base o transitorio pero que haya trabajo aquí este es el propósito", dijo el Presidente de México

El recorrido en la refinería lo hizo junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, donde el presidente aseguró que su intención es que México sea autosuficiente en la producción de gasolina, diesel y petrolíferos para evitar la compra de estos a empresas.

"Me da mucho gusto, aquí venimos a visitarles porque no vamos a dejar de apoyar para que logremos la autosuficiencia, que ya no compremos la gasolina, no vamos a estar vendiendo crudo y comprando gasolina, vamos a procesar toda la materia prima", mencionó el presidente.

Así mismo el presidente pidió a los trabajadores de Pemex de Tamaulipas que lo apoyaran para poder lograr todos los objetivos planeados que tiene para su gobierno.