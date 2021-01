Andrés Manuel López Obrador y Silvano Aureoles se comprometen a brindar paz a Michoacán

Maravatío, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hoy se volvieron a ver las caras frente a frente tras casi seis meses de que el mandatario federal realizara su última gira por el estado ubicado en el Occidente del país y pese a diferencia anteriores hoy concordaron en que es necesario regresar la paz a la sociedad.

La gira de hoy se da con el motivo de la inauguración de dos cuarteles de la Guardia Nacional ubicados en diferentes municipios de Michoacán, entidad que apenas hace unos días fue declarada por el mandatario federal como la segunda que más preocupaciones les ocasiona en temas de seguridad debido a los altos niveles de violencia que ha registrado en los últimos meses y que esperan se aminoren con la llegada de este cuerpo policiaco.

El encuentro entre ambos mandatarios también se da hoy en medio de una relación ríspida debido a que Silvano Aureoles es uno de los diez integrantes de la Alianza Federalista, grupo que en diversas ocasiones ha criticado al Gobierno Federal y a AMLO por su combate 'fallido' contra la pandemia del coronavirus y por los recortes económicos hechos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que fueron promovidos por el 'Peje' y aprobados por la Cámara de Diputados.

La gira de hoy inició por la mañana en Maravatío "tierra que vio a nacer a Melchor Ocampo" donde se realizó el tradicional corte de listón y se entonó el Himno Nacional para inaugurar uno de los nuevos cuarteles de la Guardia Nacional. Por la tarde, continuará el recorrido por la ciudad de Zamora, para luego dirigirse AMLO al vecino estado de Colima.

Durante el acto protocolario de Maravatío, Silvano Aureoles fue el primero en tomar el micrófono y entre su discurso resaltaron las siguientes declaraciones sobre el tema de seguridad, de las cuales te enlistamos y citamos textualmente las más sobresalientes:

Tras enlistar a una larga lista de luchadores sociales y líderes políticos nacidos en Michoacán, el presidente de México habló a detalle de tres temas específicos, sobre los cuales dijo son actualmente la mayor preocupación de los mexicanos, entre ellos los michoacanos: salud, economía y seguridad.

En el evento también estuvo presente la nueva Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien también emitió algunas palabras sobre el trabajo que se realizará en el estado de Michoacán y en general en todo el país para combatir a los criminales.

"Decirles a los michoacanos que esta acción garantiza la permanencia de la Guardia Nacional. Aquí están y aquí se quedan, no es una estancia pasajera, es su instalación en esta importante región michoacana. (Se) hace todo lo necesario para que esta nueva institución cuente con los recursos adecuados y cumpla su propósito de mantener la paz y la seguridad que exige el pueblo de Michoacán".

La primera mujer en convertirse en titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México también invitó a todas las autoridades estatales y municipales a unir esfuerzos con las autoridades federales en beneficio del pueblo.

"La seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones, la seguridad no admite sectarismos, la seguridad no se regatea... Esta tarea es de todos los mexicanos y mexicanas, mujeres y hombres por igual porque es un anhelo compartido tener tranquilidad en nuestras comunidades"