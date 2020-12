Ante aumento en casos de Covid-19 en Puebla, Miguel Barbosa Huerta busca controlar el comercio ambulante

Puebla.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla anunció esta mañana que buscará controlar el comercio ambulante en la capital del estado, pues señala a esta actividad económica como una de las causantes del aumento de casos de Covid-19 en la región.

Barbosa Huerta de 61 años de edad y militante del partido político de Morena, es el gobernador del estado de Puebla desde el primero de agosto del 2019, sucesor en el puesto de Jesús Rodríguez Almeida.

De acuerdo a la información ofrecida por el titular de la Secretaría de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, el estado cuenta con 42 mil 267 casos confirmados de Covid-19 y con 5 mil 393 personas fallecidas por complicaciones causadas por el coronavirus.

Por ello, el gobernador de Puebla aseguró que el estado volvería al color naranja en el semáforo epidemiológico de Covid-19. Cabe señalar que este estado se encuentra en color amarillo, categoría que le permite relajar algunas restricciones comerciales y sociales, sin embargo, si se realizar el cambio, significaría que se aumentarían las restricciones en Puebla.

"El alza de contagios (de Covid-19) es muy preocupante, derivada del aumento en movilidad y del comercio ambulante desbordado y sin control en Puebla Capital. Para el gobierno de Puebla no estamos en amarillo, estamos en NARANJA y anunciaremos nuevas medidas, no podemos ser indiferentes" publicó Miguel Barbosa Huerta en su cuenta oficial de Twitter.

Además de ello, hizo un especial llamado al Ayuntamiento de Puebla para controlar el comercio ambulante que se registra en la capital, pues lo califica como uno de los motivos causante del aumento de casos de Covid-19.

"Llamamos al ayuntamiento de Puebla a tomar decisiones para controlar el comercio ambulante, y a actuar para controlar los contagios", declaró que gobernador de Puebla a través de Twitter.

Por otra parte, a la sociedad poblana la exhortó a no bajar la guardia, a mantenerse cuidadosos ante el posible contagio de Covid-19, y que no por que los recientes anuncios sobre la vacuna estén en boca de todos, crean que es un motivo para ya no preocuparse.

Recordó, lamentablemente, que todos han sufrido perdidas de familiares ante el padecimiento de Covid-19.

Barbosa Huerta solo anunció que mañana daría a conocer las nuevas medidas sanitarias para disminuir los contagios de coronavirus y aunque ya adelantó que busca que se controle el comercio ambulante en la capital de Puebla, no ha señalado si habrá restricciones o sansiones para la población.

Sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha declarado en múltiples ocasiones en sus conferencias matutinas e incluso frente al G-20, que no recomienda ejercer restricciones sobre la población.

Esto dedibo a que López Obrador percibe al pueblo, como responsable y conciente de la necesidad de cuidarse.

Finalmente se señala que algunos usuarios de redes sociales se mostraron a favor de las palabras del gobernador de Puebla.

"Disciplina y cultura de la prevención es lo que nos hace falta aprender, claro que es preocupante pero debemos tomar la responsabilidad que nos toca y tomar acciones" twiteó a modo de respueseta la usuaria @DanaeFrancoCid1