Antonio Echevarría, Gobernador de Nayarit positivo a Covid-19

Nayarit.- Este viernes 29 de enero el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que dio positivo a una prueba contra el Covid-19, por lo que seguirá las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud (SSa) en busca de vigilar sus la enfermedad infecciosa.

Leer más: Sentencian a 60 años a exsacerdote de Irapuato por abuso sexual contra una niña

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue mediante su cuenta oficial de Twitter, que el funcionario local dio la noticia sobre la prueba de laboratorio, para después asegurar que solo presenta síntomas leves y se encuentra bien de salud.

Además, Echevarría García dijo que la enfermedad no será impedimento para que siga pendiente de los temas más importantes del Gobierno del Estado desde su casa, donde se mantendrá hasta recuperarse por completo.

“Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19. Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar”, escribió el gobernador.

Recordemos que el funcionario apenas unas horas atrás estuvo en una ceremonia donde se le entregó permisos a taxistas en el municipio de Jala, por lo cual se deberá realizar pruebas contra el patógeno a quienes mantuvieron contacto cercano con él.

Leer más: Abandona Raúl Morón presidencia de Morelia para contender por la gubernatura de Michoacán

“Cuidando todas las medidas de prevención y con sana distancia, hoy en Jala entregamos 10 permisos de Taxis, para hacerles justicia a los choferes que tenían hasta 35 años trabajando frente al volante”, publicó en sus redes sociales.