Anulan elección en Guerrero por prohibir voto a mujeres y ordenan reponer comicios

"El hecho de presentarnos en la comisaría fue un avance importante y significativo, las malas prácticas no se cambian de la noche a la mañana", concluyó Antonia Ramírez, confiando en que las mujeres de Ocotequila podrán votar en un futuro cercano. Más de un mes después, se emite la resolución que obliga a respetar su derecho al voto.

La resolución ordena al alcalde de Copanatoyac emitir al convocatoria para una nueva elección de integrantes de Comisario Municipal en un plazo no mayor a tres días hábiles, a fin de celebrar la votación dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

La elección hoy anulada se realizó el 2 de enero de 2022. Ese día, nueve mujeres del pueblo llegaron a las instalaciones de la comisaría para ejercer su derecho al voto, pero los hombres no les permitieron participar bajo el argumento de los "usos y costumbres" de Ocotequila.

Raúl Durán Periodista

