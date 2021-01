Anuncia Silvano Aureoles que medicinas paliativas contra el Covid-19 se agotan en Michoacán

Michoacán. - El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo en conjunto con las autoridades estatales informaron que debido al aumento de las hospitalizaciones causadas por el Covid-19 se han agotado las medicinas para pacientes con Coronavirus, así como el aumento de la ocupación hospitalaria.

Esto se da en medio de los reportes de desabasto de oxígeno medicinal y medicinas en diferentes estado del país, las autoridades de la meseta purépecha resaltaron que se mantiene estabilidad en los fármacos para padecimientos generales, pero existe alto riesgo de escasez de los medicamentos para personas con Covid-19 en Michoacán.

“En el tema de los medicamentos en general, nosotros tomamos las previsiones para no quedarnos sin los medicamentos. El problema son los medicamentos específicos para el tratamiento de Covid, ahí es donde están las limitaciones porque hay una receta o un cuadro de medicamentos que en cuanto aparecen los síntomas se le dan al paciente, pero ese es el que está agotándose rápidamente”, señaló el mandatario Silvano Aureoles.

Es importante destacar que no existe una cura para el Covid-19, sin embargo, ante la sintomatología que presentan los pacientes se indican diversos fármacos de cuidado paliativo o para estabilizar la condición.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Salud Michoacán, Diana Carpio Ríos, señaló que no se corría riesgo por desabasto de oxígeno médico en los hospitales de la SSM, pero se podría prever una escasez de gases de anestesia y medicamentos que ayudan a disminuir los malestares de la enfermedad.

“De abasto de oxígeno no (hay riesgo), de anestésicos sí. El riesgo es nacional, el desabasto es nacional. Yo compré medicamentos y tengo medicamentos ahora, pero si tengo tanto incremento de pacientes, se me van a acabar y no hay donde comprar”, confirmó la titular de la SSM.

Morelia mantiene 97% en ocupación hospitalaria

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), señaló que Morelia presenta una ocupación de camas de Covid-19 del 97 por ciento, además de resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) se mantienen con un 100 por ciento de ocupación, siendo únicamente el sector privado quienes mantienen un margen del 88 %.

“Las camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en las unidades de la SSM, IMSS e ISSSTE se encuentran al 100 por ciento, mientras que las del sector privado tienen un 88 por ciento” señaló la dependencia de salud estatal.

Esto ante el repunte de casos confirmados por Covid-19, mantenimiento un total de 669 casos activos de la enfermedad, siendo esta la cifra más alta en Morelia desde que inició la pandemia, y la cual ha cobrado un total de 739 defunciones en la capital del estado.

Morelia mantiene ocupación hospitalaria al 97 % en nosocomios de la SSM

El integrante de la Alianza Federalista resaltó que la capital registra una alta saturación debido a que anteriormente los nosocomios de la ciudad de Morelia brindaba apoyo para otros municipios, sin embargo, en este momento no se podrá brindar este auxilio.

Asimismo, precisó que, a mediados de esta semana, la ocupación de camas Covid-199 era del 73 por ciento en promedio contando todas las unidades de la SSM del estado, pero son pocos los hospitales que cuentan con un margen libre de atención.

“El Hospital General de La Piedad ya no tiene espacio para recibir a ningún paciente más. Llegó al 100 por ciento de su capacidad, en otro momento logramos ayudar porque llevamos camas de Morelia, pero hoy esta alternativa ya no está vigente”, resaltó Silvano Aureoles.