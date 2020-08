Aplazan ciclo escolar en Guerrero por falta de libros y TV 

CIUDAD DE MÉXICO.-En la comunidad indígena de Atliaca, en Guerrero, las clases virtuales iniciarán hasta el lunes 31 de agosto debido a que los niños no han recibido sus libros de texto."Apenas nos van a entregar los libros de texto gratuito para nuestros hijos", dijo Francisco Ríos Ávila, padre de dos menores que cursan el tercer grado de primaria.



Desde ayer lunes, a través de altavoces, se les avisó a los padres de familia de este pueblo que el ciclo escolar comenzará hasta la próxima semana.Ríos Ávila señaló que este martes se enteró de que en la mayor parte de Guerrero iniciaron las clases por televisión o internet.

Yo me tengo que ir al campo a trabajar casi todo el día y es mi esposa la que se queda el cuidado de mis dos hijos gemelos; ella los iba a dejar a la escuela e iba por ellos, pero ahora los estará cuidando en la casa cuando reciban sus clases. El campesino indicó que la gente está inconforme por el retraso en el inicio de las clases.

Comunidades de Guerrero no tienen internet ni televisión para tomar las clases. | Pixabay

Sólo nos avisaron por el aparato de sonido que los niños deben de tomar clases hasta el lunes. En entrevista telefónica, la Alcaldesa de Tixtla, Érika Alcaraz Sosa, aseguró que solicitará información a las autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) sobre los motivos del aplazamiento de las clases virtuales en Atliaca.

. "Nosotros pagamos 200 pesos mensuales por el servicio de televisión por cable y por esta vía es por la que mis niños van a recibir sus clases", contó."Nosotros no podremos asesorarlos porque no tenemos esa capacidad, porque no es lo mismo que los niños estén en su aula con la asesoría de su profesor que en casa", afirmó.

Además, la Edil perredista señaló que en la comunidad de Chilacachapa tampoco iniciaron las clases en preescolar, primaria y secundaria porque no hay señal de internet ni de televisión abierta."Este lunes fui a esta comunidad y la gente me informó esta lamentable situación y acordé con los padres de familia que hablaré con las autoridades educativas para que resuelvan este problema y los niños tengan clases", sostuvo.

