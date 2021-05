Aplican la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a Hugo López-Gatell

Ciudad de México.- Durante esta mañana el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y compartió a través de sus redes sociales un mensaje.

"Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra #COVID19. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden", escribió Hugo López-Gatell en Twitter.

Hugo López-Gatell informó el día de ayer que sería vacunado este jueves al punto de las 9:00 horas y explicó que no se inoculó antes porque no estaba entre la población prioritaria al tener 52 años de edad.

"Por su puesto que no me he vacunado porque no me había tocado, como lo he dicho, tengo 52 años. Mañana a las 9 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya llegó mi turno". Informó Hugo López-Gatell durante la conferencia de vespertina del Miércoles.

Cabe señalar que a pesar de que arrancó la campaña de vacunación contra la Covid-19 a personas mayores de 50 años y al personal educativo; continúan los brotes de contagio de coronavirus.

Tan solo en el pasado miércoles 12 de mayo, la Secretaría de Salud informó que en México se registraron 2 millones 559 mil 387 contagios estimados de coronavirus; de los cuales cerca de un millón 893 mil 236 se recuperaron y 219 mil 590 han fallecido.

En cuanto a los avances de vacunación, se suman más de 9 millones 637 mil 021 personas con el esquema completo, mientras que se han aplicado más de 21 millones 589 mil 272 dosis de vacunas contra el Covid-19.

Ante la presencia de casos positivos de Covid-19 en México, las autoridades de Salud exhortan a la población a continuar con las medidas sanitarias de prevención, como el uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia.